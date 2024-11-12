Как остановить любой конфликт в отношениях с родными, знакомыми или коллегами: сделайте вот это

Споры и недоразумения могут возникать из-за какого-либо произнесенного слова или непреднамеренного действия. Иногда такая бессмыслица перерастает в длительный конфликт, который может иметь непредсказуемые и плохие последствия для обеих сторон. Чтобы этого избежать, психологи рекомендуют соблюдать три простых правила в отношениях с близкими или знакомыми людьми.

Как прекратить конфликт и наладить отношения с кем-либо: советы психологов

Не старайтесь всегда быть правыми. Вы хотите быть правыми или иметь гармоничные отношения? Постоянно задавайте себе такой вопрос, когда будете пытаться доказывать что-то другим людям. Эксперты отмечают, что подавляющее большинство конфликтов возникает именно тогда, когда один человек пытается доказать другому, что он не прав и не делает того, что нужно. Зато лучше озвучить свою просьбу и аргументировать, почему она так важна для вас.

Вы хотите быть правыми или иметь гармоничные отношения? Постоянно задавайте себе такой вопрос, когда будете пытаться доказывать что-то другим людям. Эксперты отмечают, что подавляющее большинство конфликтов возникает именно тогда, когда один человек пытается доказать другому, что он не прав и не делает того, что нужно. Зато лучше озвучить свою просьбу и аргументировать, почему она так важна для вас. Сосчитайте до десяти, прежде чем сказать что-то плохое. Возьмите такую кратковременную паузу, тогда вы сможете подумать, нужно ли вам говорить какую-то неприятную вещь своему оппоненту. Потому что иногда сгоряча можно наговорить такого, что потом просто разрушит ваши отношения – личные, дружеские или рабочие. На самом деле, когда человек говорит какие-то плохие вещи другому, он чувствует себя обиженным. Поэтому лучше сказать правду, что вам больно от слов или действий другого человека, чтобы он понял и прекратил это делать.

Возьмите такую кратковременную паузу, тогда вы сможете подумать, нужно ли вам говорить какую-то неприятную вещь своему оппоненту. Потому что иногда сгоряча можно наговорить такого, что потом просто разрушит ваши отношения – личные, дружеские или рабочие. На самом деле, когда человек говорит какие-то плохие вещи другому, он чувствует себя обиженным. Поэтому лучше сказать правду, что вам больно от слов или действий другого человека, чтобы он понял и прекратил это делать. Говорите о своих эмоциях и чувствах. Надо научиться говорить о своих чувствах не по обвинению других, а говорить о своих личных ощущениях. Таким образом, люди будут понимать, что вам больно, досадно или неприятно от их поступков и слов. Наверное, они даже не догадываются об этом и поступали так нечаянно.

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