Как остановить плесень этой зимой: растения, которые работают лучше осушителей и стоят копейки

Холодный сезон — идеальное время для плесени, специалисты показали растения, которые уменьшают влажность и очищают воздух лучше некоторых приборов.

Сансевиерия

Сансевиерия / © Pexels

В холодный сезон у многих появляется конденсат на подоконниках и стенах, а с ним — риск развития плесени. Специалисты советуют обратить внимание на недорогие комнатные растения, которые естественным путем уменьшают влажность и фильтруют споры грибка.

Об этом сообщило издание The Sun.

Эксперты назвали пять растений, которые способны помочь с этой проблемой: английский плющ, лилия мира, змеиное растение, бостонский папоротник и пальмы. Все они поглощают избыточную влагу из воздуха и улучшают его качество, а некоторые — еще и нейтрализуют споры плесени.

Английский плющ естественным образом фильтрует частицы грибка и снижает влажность. Лилия мира поглощает вредные споры и хорошо чувствует себя в темных и влажных уголках жилья. Однако владельцам кошек и собак советуют быть осторожными — растение токсично для животных.

Змеиное растение подходит тем, кто не хочет тратить много времени на уход: оно выносливое и эффективно снижает влажность, особенно в ванной комнате. Бостонский папоротник действует как естественный осушитель и безопасен для семей с детьми и домашними животными. Лучше всего держится на полке или шкафу под непрямым солнечным светом.

Еще один вариант — пальмы. Они не только уменьшают влажность, но и добавляют интерьеру тропических акцентов. За растением нужен умеренный уход: почва должна быть влажной, но не переувлажненной.

Напомним, ранее мы сообщали, какие вещи нужно немедленно выбросить из дома, чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь.

