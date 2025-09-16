Как остановить прорастание картофеля до лета, использовав всего одну вещь: теперь овощи могут лежать прямо в квартире

Что бросить в мешок с картофелем, чтобы не проросла до весны / © unsplash.com

Сентябрь уже здесь — время собирать картошку. Но для многих огородников и дачников главный вопрос не просто собрать урожай, а сохранить его свежим и без прорастания до следующего сезона. Особенно актуально это, если нет подвала.

Обычно картофель, оставленный в квартире, быстро прорастает и теряет вкус. Но опытные садоводы делятся простым лайфгаком, позволяющим хранить овощи даже в комнатных условиях без риска длинных побегов.

В первую очередь, после уборки картофель нужно тщательно просушить — на солнце или под навесом. Это удаляет излишнюю влагу и значительно продлевает срок хранения. Затем овощи раскладывают в мешки или ящики, а сверху каждого слоя кладут по два-три свежих зеленых яблока.

Почему это работает? Яблоки выделяют этилен — природный газ, эффективно останавливающий прорастание картофеля. Благодаря этому простому трюку ваш урожай будет оставаться свежим и вкусным в течение всей зимы, даже в теплом помещении. Попробуйте этот метод — и он станет вашим ежегодным секретом успешного хранения овощей.