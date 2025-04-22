Как остановить распространение тли с помощью обычного масла: простой совет для садоводов

Муравьи защищают тлей на плодовых деревьях. / © Фото из открытых источников

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Муравьи и тля — распространенные «сожители» в саду, однако их тандем может превратиться в серьезную угрозу для плодовых деревьев. Совместная деятельность этих насекомых значительно усугубляет вред для растений. Как отмечают эксперты, эффективная борьба с тлей должна начинаться с ограничения активности муравьев.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Тля — одни из самых опасных вредителей в саду. Они прокалывают молодые побеги и листья, высасывая из них клеточный сок. В результате растение слабеет, замедляется его рост, а листья желтеют и деформируются. К тому же, вредители выделяют липкую жидкость — медвяную росу, которая способствует развитию грибка, нарушающего фотосинтез.

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А муравьи, питающиеся этой жидкостью, активно защищают тлю. Они переносят их на новые части деревьев, защищают от естественных врагов, в частности божьих коровок, и этим способствуют стремительному размножению вредителей.

Эксперты советуют бороться с тлей, начиная с муравьев. Один из простых и действенных способов — обернуть ствол дерева тканью, смоченной в растительном масле. Такой барьер имеет отпугивающий эффект благодаря своему запаху, который дезориентирует муравьи.

Перед обмоткой ствола важно удалить насекомых из веток, чтобы не повредить цвет. Воздействие запаха сбивает ориентацию муравьев, и они теряют маршрут к колониям тлей.

Важно регулярно обновлять ткань, ведь погодные условия снижают ее эффективность. В противном случае защитная повязка перестанет действовать, а кора дерева может пострадать от контакта с пересохшим материалом.

Несмотря на то, что муравьи не являются прямыми вредителями, их роль в распространении тли — критическая. Именно поэтому борьба с ними — обязательная часть комплексной защиты сада.

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