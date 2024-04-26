Как остатки вашего завтрака могут стать идеальным удобрением для цветов: совет эксперта

Даже если в вашем саду большинство растений неприхотливы, они все равно нуждаются в определенном уходе. В частности, в использовании удобрений для лучшего роста и пышного цветения.

Как отметила эксперт по садоводству Келли Вилкинисс, существует один дешевый способ для получения цветущего сада. Для этого нужно всего лишь воспользоваться остатками завтрака. Особенно если он у вас обычно состоит из бананов, яичницы и кофе.

Специалист утверждает, что эти продукты могут стать идеальным удобрением для цветов, ведь снабжают растения всеми необходимыми питательными веществами.

Итак, для подкормки понадобятся кофейная гуща, кожура от банана и яичная скорлупа. Кожу банана следует порезать на куски, смешать с измельченной скорлупой, добавить кофейную гущу и просто внести эту смесь в почву под растениями.

Банановая кожура добавит в землю калий и фосфор, которые помогают цветам расти, значительно улучшают состояние почвы. Калий особенно полезен розам, поскольку он необходим для формирования новых почек, которые позже станут цветами.

В яичной скорлупе много кальция, который также очень полезен для растений. Этот продукт, кроме цветов, можно использовать для подкормки помидоров, поскольку они нуждаются в большом количестве кальция для роста. Скорлупа дополнительно отпугивает улиток, ведь им становится труднее добраться до растения из-за острых измельченных частиц.

Кофейная гуща богата дубильными кислотами и азотом. Они хорошо влияют на цветы. Гущу любят азалия, роза, гортензия, рододендрон, гардения, камелия.

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