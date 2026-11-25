Освещение с помощью бутылки. Фото: loja.br.abb.com

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Простая прозрачная пластиковая бутылка может стать частью простой системы освещения дома. Для базовой конструкции не нужны батарейки, провода или подключение к электросети — она использует естественный солнечный свет.

Такой необычный способ уже много лет применяют в странах, где доступ к электроэнергии ограничен или ненадежен. Он не заменяет электрическую лампу полностью, но может существенно улучшить освещение помещения днем.

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Рассказываем, как работает эта технология, сколько света она способна дать, какие материалы нужны для ее изготовления и можно ли использовать ее в украинских условиях.

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Как бутылка с водой может освещать комнату

Технология известна как лампа Мозера — в честь бразильского механика Альфредо Мозера, который предложил использовать бутылку с водой для освещения помещений в 2002 году. В англоязычных источниках ее также называют solar bottle bulb — «солнечной бутылочной лампочкой».

Принцип работы достаточно прост. Прозрачную пластиковую PET-бутылку наполняют водой и устанавливают в специально подготовленное отверстие в крыше. Верхняя часть бутылки остается над кровлей, а нижняя выступает внутрь помещения.

Когда солнечный свет попадает на бутылку, он проходит сквозь воду, преломляется и рассеивается в разных направлениях. Благодаря этому освещается не только небольшой участок под отверстием, но и окружающее пространство комнаты.

Фактически бутылка с водой выполняет роль простого светового рассеивателя, она превращает направленный поток солнечного света в более мягкое, более равномерное освещение внутри помещения.

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По информации ООН, при благоприятных условиях такая конструкция может обеспечивать освещение, сравнимое со светом обычной лампы накаливания мощностью около 60 Вт. В ясную погоду одна бутылка может освещать комнату площадью до 40 м².

В то же время, это лишь ориентировочное сравнение яркости, а не точная техническая характеристика. Бутылка не производит электрическую энергию и не имеет собственного источника питания — она использует солнечный свет, который попадает на ее верхнюю часть.

Что нужно для изготовления такой лампы

Для традиционной конструкции используются доступные материалы:

прозрачную пластиковую PET-бутылку объемом 1,5–2 литра;

чистую фильтрованную воду;

небольшое количество бытового отбеливателя;

оцинкованный металлический лист для закрепления бутылки;

эпоксидный клей или резиновый герметик для защиты от попадания дождевой воды.

Отбеливатель добавляют не для усиления света. Его задача — сдерживать развитие водорослей, из-за которых вода со временем может помутнеть и ухудшить светопропускание конструкции.

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В официальной инструкции Liter of Light для изготовления конструкции рекомендовано около 10 мл отбеливателя.

Бутылку закрепляют в металлической пластине, а места соединения тщательно герметизируют. После этого конструкцию устанавливают в подготовленное отверстие в крыше.

Важно, чтобы соединение оставалось водонепроницаемым, ведь даже небольшая щель может повлечь за собой протекание крыши, повреждение отделки, влажность в помещении и постепенное разрушение конструкций здания.

Самостоятельно прорезать проем в кровле без соответствующего опыта не стоит. Перед установкой необходимо проверить конструкцию крыши, ее гидроизоляцию, несущую способность и возможность безопасного монтажа. Работы на высоте также нуждаются в соблюдении правил безопасности.

Насколько хорошо освещает комнату бутылка с водой

Эффективность такой системы зависит прежде всего от количества солнечного света, попадающего на бутылку.

По данным международной организации World Habitat, освещение от такой конструкции сравнимо с обычной лампой накаливания мощностью примерно 40–60 Вт.

Лучше всего система работает в светлое время суток, когда бутылка получает достаточно прямого солнечного света. В ясный день освещение может быть достаточно заметным, особенно в небольших помещениях, где не хватает окон или природного света.

В пасмурные дни ее эффективность заметно снижается. Зимой, когда световой день короче, а солнце стоит ниже горизонта, пользоваться таким освещением можно в течение меньшего времени.

Также имеют значение расположение дома, форма и угол наклона крыши, затенение деревьями, соседними сооружениями или другими объектами, а также качество и чистота бутылки с водой.

Будет ли работать бутылка с водой ночью

Нет. Это основное ограничение технологии.

Обычная лампа не накапливает солнечную энергию и не имеет собственного источника питания. Как только естественного освещения становится недостаточно — ночью, в продолжительную облачную погоду или в сумерках — бутылка перестает эффективно освещать помещение.

Поэтому использовать его как полноценную замену электрической лампе невозможно. Это решение, прежде всего, для дополнительного дневного освещения, а не для круглосуточного света в доме.

Есть также усовершенствованные варианты с небольшими солнечными панелями, аккумуляторами и светодиодами. Они способны обеспечивать свет после заката, однако это уже другая конструкция, требующая электронных компонентов и более регулярного обслуживания.

Где уже используют такое освещение

Особенно широкое распространение технология получила на Филиппинах.

В 2011 году там приступили к реализации проекта Liter of Light, целью которого было обеспечение доступным дневным освещением домов, плохо освещавшихся или не имеющих надежного электроснабжения.

Конструкции изготавливали из пластиковых бутылок и устанавливали преимущественно в зданиях с металлическими крышами. Такой подход позволял использовать простые и недорогие материалы для улучшения условий жизни в домохозяйствах. По данным программы ООН, к 2017 году технологию применили в более чем 350 тысяч домохозяйств в разных странах мира.

Известность такого решения объясняется доступностью материалов, простотой принципа работы, возможностью повторно использовать пластиковые бутылки и отсутствием расхода электроэнергии для базовой версии.

Можно ли использовать такой способ в Украине

Теоретически да. Однако больше всего он подходит для одноэтажных хозяйственных сооружений, мастерских, сараев, гаражей и других помещений с естественным освещением.

В обычной квартире многоэтажного дома реализовать такую конструкцию гораздо сложнее, ведь для ее работы требуется доступ к наружной поверхности крыши. Кроме того, установка может потребовать согласования с управляющей компанией, ОСМД или владельцами дома.

В украинских климатических условиях необходимо учитывать зимние морозы. Вода в бутылке может замерзать и расширяться, повреждая емкость, крепеж или герметик. Поэтому конструкцию, разработанную для теплого климата, нельзя рекомендовать для круглогодичного использования в Украине.

Отдельного внимания требует герметизация кровли. Неправильная установка может вызвать протекание, а затем влажность, плесень, повреждение отделки и конструкций здания.

Итак, бутылка с водой действительно способна освещать помещение без электричества. Однако это не универсальный способ освещения дома, а технология использования дневного света, эффективность которого зависит от погоды, особенностей здания, правильности установки и климатических условий.

Для Украины она может быть полезна как дополнительное дневное освещение отдельных хозяйственных помещений, но не как основной источник света в жилище — особенно ночью, зимой или в продолжительную облачную погоду.

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