Как освежить подушку без стирки: простые способы убрать запах и пыль

Как почистить подушки

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Даже при регулярной замене наволочки подушка постепенно накапливает пыль, пот, кожный жир и другие загрязнения. Из-за этого она может потерять свежесть и приобрести неприятный запах. Однако каждый раз стирать ее полностью не обязательно, а некоторые наполнители вообще плохо переносят контакт с большим количеством воды.

Между полноценными чистками подушку можно освежить без стирки. Для этого подойдут проветривание, сода, пылесос и местное удаление пятен. Главное — учитывать материал наполнителя.

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Сначала проверьте ярлык

Универсального способа очищения всех подушек нет. Пух, перо, синтетические волокна, латекс и пена с эффектом памяти нуждаются в разном уходе, поэтому перед любой процедурой нужно прочитать инструкцию производителя.

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Например, много пуховых, перьевых и синтетических подушек можно стирать, если это разрешено на ярлыке. Вместо этого цельную подушку из пены с эффектом памяти обычно не рекомендуют стирать в машинке или полностью погружать в воду, поскольку это может повредить материал.

Если подушка имеет съемный чехол, следует регулярно стирать отдельно в соответствии с указаниями производителя.

Проветрите подушку

Самый простой способ вернуть свежесть подушке без стирки — хорошо ее проветрить. Снимите наволочку и защитный чехол и оставьте изделие на несколько часов в сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха.

В сухую погоду подушку можно вынести на балкон или во двор. Особенно полезно регулярное проветривание для пуховых и перьевых изделий, поскольку оно помогает избавиться от накопленной влаги и запахов.

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Если на улице влажно, лучше оставить подушку в сухом помещении у открытого окна.

Как освежить подушку содой

Если появился легкий затхлый или бытовой запах, то можно воспользоваться пищевой содой. Такой способ подходит для сухого освежения подушек из пены с эффектом памяти.

Подушка должна быть сухой. Снимите наволочку, нанесите равномерно на поверхность тонкий слой соды и оставьте примерно на 30–60 минут. После этого тщательно соберите пылесосом порошок с чистой насадкой для мягкой мебели. Затем переверните подушку и повторите процедуру с другой стороны.

Если неприятного запаха нет, а нужно только убрать пыль и волосы, соду можно не использовать — достаточно аккуратно пропылесосить поверхность.

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В то же время сода не заменяет полноценную очистку: она помогает освежить изделие, но не удаляет проникшие глубоко в наполнитель загрязнения.

Разрыхлите наполнитель

Пуховые, перья и некоторые синтетические подушки следует периодически сбивать руками. Это помогает расправить наполнитель, разбить комочки и вернуть изделию объем.

Для некоторых моделей производители разрешают короткое освежение в сушильной машине на низкой температуре или без нагрева. Для пуховых и перьевых подушек можно использовать шарики для сушки, которые помогают разрыхлить наполнитель. Однако этот способ применяют только тогда, когда сушка в машине разрешена на ярлыке.

Что делать с отдельными пятнами

Из-за небольшого пятна не всегда нужно стирать всю подушку. Если производитель разрешает локальную очистку, загрязненный участок можно осторожно обработать влажной тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Не стоит сильно пропитывать наполнитель водой. После обработки подушку оставляют без наволочки до полного высыхания.

Можно ли опрыскивать подушку хлоргексидином

Использовать хлоргексидин в качестве средства для регулярного освежения подушек нет необходимости. Это антисептик, а не средство для очищения постельных принадлежностей. Он не удаляет пот, кожный жир и другие загрязнения, которые могут быть причиной запаха. Особенно нежелательно без рекомендации производителя увлажнять такими растворами пенные наполнители.

Не следует также пытаться скрыть запах большим количеством ароматизированного спрея или эфирного масла. Если подушка обладает стойким неприятным запахом, нужно устранить его причину, а не маскировать ароматом.

Как дольше сохранить подушку свежей

Кроме обычной наволочки удобно использовать съемный защитный чехол для подушки. Он задерживает значительную часть пота, кожного жира и других загрязнений, а постирать его гораздо проще, чем сам наполнитель.

Подушку также следует периодически проветривать и разрыхлять. Если после проветривания и очистки запах быстро возвращается, остаются значительные пятна, наполнитель сбился или подушка потеряла форму, сухого освежения уже недостаточно. В таком случае требуется разрешенная производителем полноценная очистка, профессиональная чистка или замена подушки.

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