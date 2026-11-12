Как отбелить белые вещи без хлорки: эксперты назвали три эффективных средства

Чем отбелить вещи

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Белые футболки, рубашки, полотенца и постельное белье со временем могут терять свой первоначальный вид. Ткань становится сероватой или желтеет, а обычная стирка не всегда помогает вернуть ей белье. Многие в таком случае используют хлорный отбеливатель, однако он подходит далеко не для всех материалов.

Специалисты по уходу за тканями советуют не торопиться с использованием хлорки. Эксперты по стирке Джерри и Зак Позняки, владельцы химчистки Jeeves New York и соавторы книги The Laundry Book объяснили, почему обычный отбеливатель иногда лишь ухудшает состояние одежды и чем ее можно заменить. Существуют другие средства, которые помогают освежить белые вещи и одновременно действуют более деликатно.

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Почему хлорка может испортить белые вещи

Хлорный отбеливатель способен удалять некоторые пятна и возвращать белье тканям. Однако его использование не всегда дает желаемый результат.

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По словам экспертов, хлорка может вызвать пожелтение белого полиэстера. Это связано с тем, что средство повреждает наружный слой волокон, из-за чего ткань изменяет цвет. Кроме того, хлорный отбеливатель нельзя использовать для шерсти, мохера, шелка и тканей, содержащих эластан.

Опасно использовать его и для вещей с цветными вставками, поскольку они могут потерять свой цвет.

Если неправильно развести отбеливатель, он также может ослабить волокна ткани. В результате одежда будет быстрее изнашиваться, а иногда на ней даже будут появляться дыры.

Именно поэтому специалисты рекомендуют сначала попробовать более щепетильные способы отбеливания.

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1. Кислородный отбеливатель

Одним из самых эффективных средств для возврата белья эксперты называют кислородный отбеливатель. В отличие от хлорного он действует мягче и подходит для многих тканей, которые можно стирать в воде.

При растворении в воде кислородный отбеливатель на основе перкарбоната натрия высвобождает перекись водорода, которая помогает устранять загрязнение и освещать ткань.

Однако это средство не действует мгновенно. Для заметного результата вещи нужно оставить в растворе на несколько часов.

Как использовать кислородный отбеливатель:

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Налейте в большую емкость около 7,5 литра воды.

Добавьте около 120 мл порошкового кислородного отбеливателя, если такое количество соответствует инструкции изготовителя. Тщательно растворите средство.

Полностью окуните белые вещи в воду. Оставьте примерно на 8–12 часов.

После замачивания постирайте одежду обычным способом.

Температура воды должна отвечать рекомендациям на этикетке изделия. Горячую воду можно использовать только для тканей, которым она не повредит.

Важно также проверить инструкцию к самому отбеливателю. Для шерсти и других деликатных тканей кислородный отбеливатель следует применять только тогда, когда это разрешено производителем.

2. Перекись водорода

Еще одно средство, которое может помочь вернуть белым вещам более свежий вид, — обычная аптечная перекись водорода.

Для стирки используют 3-процентный раствор. Он обладает отбеливающими свойствами и может помогать устранять некоторые пятна. В то же время, перекись действует постепенно, поэтому для лучшего результата одежду рекомендуют предварительно замачивать.

Как отбелить вещи перекисью водорода:

Заполните таз или другую емкость теплой водой. Добавьте примерно 240 мл 3-процентной перекиси водорода. Положите в раствор белоснежные вещи.

Оставьте как минимум на один час. Если ткань разрешает, замачивание можно продлить.

После этого стирайте вещи в стиральной машине.

Перед использованием следует проверить действие раствора на незаметном участке ткани. Для деликатных материалов и одежды со специальной отделкой этот способ может не подходить.

Эксперты также обращают внимание на то, что перекись водорода постепенно теряет свои свойства под воздействием света и воздуха. Поэтому лучше хранить в оригинальной темной бутылке и не оставлять надолго открытым.

3. Бура

Третье средство, которое рекомендуют специалисты, — бура, или тетраборат натрия.

В отличие от перекиси водорода или кислородного отбеливателя бура не является непосредственно отбеливателем. Она может усиливать действие стирального средства, помогать удалять загрязнения и остатки моющих веществ, из-за которых белая одежда иногда приобретает сероватый оттенок.

Как использовать буру для стирки:

Налейте в емкость около 3,8 литра теплой воды. Добавьте около 120 мл порошковой бури.

Перемешайте до растворения. Замочите белые вещи не менее 30 минут.

После этого постирайте их обычным способом.

Однако следует учитывать, что бура может раздражать кожу и глаза, а глотание средства опасно. При работе с порошком следует избегать вдыхания пыли, пользоваться защитными перчатками и хранить ее подальше от детей и животных.

Использовать буру для стирки можно только при условии, что средство предназначено для такого применения.

Когда хлорный отбеливатель все же нужен

Несмотря на недостатки, полностью отказываться от хлорного отбеливателя не обязательно.

По словам экспертов, он остается полезным в определенных ситуациях. В частности, хлорные средства могут применяться для дезинфекции некоторых тканей, если это разрешено инструкцией изготовителя. Такая обработка может потребоваться для вещей, контактировавших с биологическими жидкостями или загрязненных во время подтопления.

Также хлорный отбеливатель иногда используют для очистки стиральных машин и удаления стойких пятен из белых тканей, устойчивых к его воздействию.

Однако во всех случаях следует соблюдать инструкции к средству и стиральной машине.

Хлорный отбеливатель категорически нельзя смешивать с уксусом, аммиаком, кислотными средствами или другой бытовой химией. Такие смеси могут выделять опасные газы.

Как правильно отбеливать вещи, чтобы не повредить ткань

Независимо от выбранного средства перед отбеливанием следует обратить внимание на несколько важных правил.

В первую очередь проверяйте этикетку одежды. Производитель обычно указывает, разрешено ли отбеливание и какую температуру воды можно использовать. Не стоит увеличивать рекомендуемое количество средства в надежде получить лучший результат. Чрезмерная концентрация может повредить материал или усложнить выполаскивание.

Также не следует смешивать разные отбеливатели между собой, если такая комбинация прямо не предусмотрена инструкциями изготовителей.

Для деликатных тканей лучше выбирать специальные средства, предназначенные именно для них.

Как отмечают специалисты, один из самых щадящих способов вернуть белье одежды — правильно подобранный кислородный отбеливатель, вода соответствующей температуры и достаточное время для замачивания.

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