Как отбелить кухонные полотенца: поможет обычная специя

Как отбелить кухонные полотенца

Реклама

Борьба с едкими жирными пятнами на кухонном текстиле часто превращается в пустую трату времени, поскольку даже дорогостоящие химические средства и кислородные отбеливатели не гарантируют результата. Однако существует проверенный поколениями способ, который многим может показаться странным или устаревшим, но его эффективность поражает использование обычной сухой горчицы. Этот бюджетный метод, которым успешно пользовались еще наши бабушки, позволяет отбелить светлые ткани значительно лучше современных порошков, сохраняя при этом ваши средства.

Как отбелить кухонные полотенца сухой горчицей

Для создания эффективного средства понадобится только теплая вода и сухая горчица.

Пропорция очень проста — на каждый литр воды добавьте 3 столовые ложки порошка. Объем раствора рассчитывайте индивидуально в зависимости от количества текстиля, который планируете стирать. Главное — тщательно размешать смесь, чтобы избавиться от комков и получить однородную жидкость.

Реклама

Окуньте грязные полотенца в подготовленный раствор и оставьте их по меньшей мере на 15 часов. Несмотря на то, что этот этап длительный, он не требует никаких усилий с вашей стороны. Пока вы занимаетесь своими делами, природные составляющие горчицы равномерно расщепляют жир и выталкивают загрязнение из волокон ткани.

После продолжительного пребывания в растворе полотенца необходимо прополоскать или постирать в стиральной машине на быстром режиме.

Результат вас приятно удивит — желтизна пропадает без следа. Цветные вещи также получают преимущество, поскольку горчица делает краски более яркими и не делает нити жесткими.

Этот метод идеально подходит для избегающих агрессивного хлора, заботясь о здоровье легких и коже рук, для тех, кто стремится сэкономить на бытовой химии, получая эффект профессиональной химчистки в домашних условиях.