Как отбелить нижнее, постельное белье в домашних условиях: простой действенный лайфхак

Как отбелить белье

Со временем белые ткани, особенно постельное белье, нижнее белье теряют свою первоначальную ослепительную чистоту, приобретая неприятный сероватый или желтоватый оттенок. Однако опытные хозяйки знают, чтобы вернуть вещам идеальный белый цвет, не обязательно прибегать к агрессивным промышленным отбеливателям. Существует простой и эффективный народный раствор, который легко приготовить из недорогих средств, которые всегда есть дома.

Как отбелить нижнее белье, постельное белье: избавиться от серости, желтизны

Секретный отбеливающий раствор, успешно борющийся с серостью и желтизной, объединяет окислительные и щелочные свойства нескольких доступных ингредиентов.

Для приготовления 10 литров отбеливающего раствора понадобится:

10 литров воды (оптимальная температура — около 40C, но некоторые источники рекомендуют до 60C для хлопка).

3 столовые ложки поваренной соли (действует как усилитель стирки и умягчитель воды).

2 столовые ложки перекиси водорода (3%) — это мягкий окислитель, освобождающий активный кислород, разрушающий пигменты желтизны).

1 столовая ложка нашатырного спирта (нашатырь эффективно смягчает воду и помогает перекиси водорода работать более эффективно, вымывая жирные и грязные отложения).

Для замачивания белья в этом растворе требуется ведро. Перед началом процедуры рекомендуется тщательно промыть содой, чтобы удалить все микробы и остатки грязи, которые могут помешать отбеливанию.

В 10 литрах подготовленной воды растворите соль, перекись водорода и нашатырный спирт, тщательно перемешивая, пока соль полностью не растворится.

Потерявшее цвет белье погружают в раствор. Поскольку в рецепте используется большой объем жидкости и меньшая концентрация нашатыря, оптимальное время замачивания составляет 10-12 часов. Лучше оставить белье в растворе на ночь, чтобы все активные вещества успели подействовать. При работе с нашатырным спиртом важно обеспечить хорошую вентиляцию помещения из-за резкого запаха.

Утром белье необходимо постирать, прополоскать и тщательно высушить обычным способом.

Как высушить белье

Для достижения максимального эффекта отбеливания, который действительно вернет вещам ослепительное белье, важен не только раствор, но и правильная сушка. Белье желательно сушить на свежем воздухе:

Летом солнечные лучи действуют как естественный, дополнительный отбеливатель, усиливая эффект кислорода.

Зимой море также способствует отбеливанию. Воздействие низких температур делает волокна более податливыми к очистке.

Этот простой, но мощный раствор является отличным примером того, как доступные аптечные и кухонные средства могут заменить дорогостоящие и агрессивные химические отбеливатели, сохраняя ткани в отличном состоянии.