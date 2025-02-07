Как отбелить пластиковый подоконник: 3 лучших метода для решения проблемы

Пластиковый подоконник постоянно испытывает влияние различных факторов – влаги, света, грязи, поэтому со временем теряет свою белизну и на нем появляются желтые и серые пятна.

Если даже после тщательной уборки пластиковые подоконники кажутся не совсем белыми и чистыми, не стоит отчаиваться. Есть три простых и крайне эффективных способа, которые помогут вернуть им идеальную белизну.

Как убрать желтые и серые пятна с подоконника: лучшие методы

Средство для унитаза. На пластиковых подоконниках часто остаются желтые разводы от воды и серый налет от пыли, эти загрязнения настолько въедают в пластик, что не поддаются никаким средствам. Однако с этой передрягой может справиться гелевое средство для мытья унитазов. Просто нанесите гель на загрязненные участки, дайте ему отработать две-три минуты и смойте. Результат поразит вас своей чистотой, однако не забывайте перед мытьем одевать перчатки.

На пластиковых подоконниках часто остаются желтые разводы от воды и серый налет от пыли, эти загрязнения настолько въедают в пластик, что не поддаются никаким средствам. Однако с этой передрягой может справиться гелевое средство для мытья унитазов. Просто нанесите гель на загрязненные участки, дайте ему отработать две-три минуты и смойте. Результат поразит вас своей чистотой, однако не забывайте перед мытьем одевать перчатки. Сода и порошок для стирки. Такое средство будет не менее эффективным, чем первое. Смешайте соду и стиральный порошок в равных частях, насыпьте на загрязненные участки и тщательно потрите мягкой губкой или щеткой. Затем смойте средство водой. Подоконник приобретет белый цвет, а желтизна и серость сойдут, как и не было.

Такое средство будет не менее эффективным, чем первое. Смешайте соду и стиральный порошок в равных частях, насыпьте на загрязненные участки и тщательно потрите мягкой губкой или щеткой. Затем смойте средство водой. Подоконник приобретет белый цвет, а желтизна и серость сойдут, как и не было. Нашатырный спирт. Еще один эффективный народный метод, который отлично справится с серостью и желтизной на пластиковом подоконнике. Протрите загрязненные места ватным диском, смоченным в спирте, а затем смойте водой. После такой обработки подоконника рекомендуется хорошо проветрить помещение.

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