Как отбелить пожелтевшую подушку за 10 минут: без стиральной машины, с помощью простого средства

Не волнуйтесь – есть простой способ удалить желтые пятна на подушках только с помощью одного бытового средства.

Со временем они могут стать питомником бактерий, слюны и пота, что влечет за собой появление неэстетических желтых пятен, которые трудно удалить.

Однако эксперт по стирке Дэвид Смит из компании Down and Feather делится своими советами относительно того, как вернуть подушкам былую свежесть и избавиться от упрямых желтых пятен.По его словам, существует несколько проверенных методов, которые помогут уменьшить или полностью удалить желтые пятна из подушек и наволочек, и многие можно осуществить с помощью обычных бытовых средств.

Хотя отбеливатель может казаться очевидным выбором для отбеливания подушек, его не рекомендуется использовать, поскольку он может вызвать агрессивную химическую реакцию, которая ослабляет волокна и повреждает ткань.

Альтернатива отбеливателю

Вместо отбеливателя, который не слишком эффективен в борьбе с пятнами на ткани, существуют более безопасные и естественные альтернативы, в частности, перекись водорода.

Эксперт отметил, что перекись водорода является его любимым средством для упрямых пятен, которые можно удалить всего за 10–15 минут.

Как применять:

Смешайте равные части перекиси водорода и воды. Нанесите раствор на загрязненные участки. Оставьте на несколько минут. Смойте водой.

"Обязательно протестируйте раствор на маленьком, незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что он его не повредит." – добавил эксперт.

Перекись водорода можно использовать для удаления пятен из постельного белья или затирки между плиткой.

Если на улице солнечная погода, Дэвид советует вынести белое постельное белье на солнце, поскольку это поможет еще больше отбелить ткань естественным способом. По его словам, солнечный свет может естественным образом отбеливать и освежать подушки. После точечной очистки или стирки повесьте подушки на прямой солнечный свет для высыхания. Переворачивайте их время от времени, чтобы обеспечить равномерное воздействие, и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем снова использовать.

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