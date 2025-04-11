Как отбелить старый тюль: желтые и серые пятна исчезнут, словно и не было

Как отбелить тюль / © pixabay.com

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Со временем тюль теряет свой белый цвет, потому что на нем оседает много пыли, а на кухонных занавесках добавляется проблема желтых пятен от жира. И бывает достаточно сложно отстирать желтизну и серость, однако есть проверенные подручные средства, которые вмиг решат эту проблему. Рассказываем как отбелить тюль с помощью подручных средств.

Как отбелить тюль от желтизны и серости: пошаговая инструкция

Замачивание. Сначала готовим тюль к стирке. В тазик нужно налить теплой воды, 5-6 литров будет достаточно. Добавляем в воду по стакану соли и соды, а также 50 г нашатырного спирта, все тщательно перемешиваем. Эти компоненты помогут удалить въевшуюся пыль, серый оттенок и желтизну, а также смягчат ткань. Если есть пятна от жира, в раствор нужно добавить 50 г геля для мытья посуды. Замочите тюль в приготовленной жидкости на час.

Полоскание. После замачивания тюль следует хорошо прополоскать под проточной водой, чтобы вымыть остатки мыльного раствора.

Стирка. В отсек для стирального порошка нужно добавить чуть-чуть любого отбеливающего средства, порошок сыпать не надо. Выбираем режим стирки «блузы/рубашки» при температуре 40 градусов. После стирки ваш тюль будет белоснежным, словно только что из магазина.

Как выровнять тюль, чтобы не гладить

Чтобы после стирки тюль был без складочек, его можно накрахмалить. Для приготовления раствора возьмите 500 г воды, столовую ложку крахмала и чайную ложку лимонной кислоты. Тщательно перемешайте все ингредиенты и пересыпьте в бутылку с пульверизатором.

Готовый спрей распылите равномерно на занавеску, как только она станет влажной, сразу повесьте ее. Когда тюль высохнет, то станет идеально ровным, без единой складки.

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