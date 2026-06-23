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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Как отбелить тюль без химии: старый лайфхак с меловой водой

Белый тюль со временем теряет свежесть: становится серым, желтеет и выглядит «усталым» даже после обычной стирки.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как отбелить тюль без химии.

Как отбелить тюль без химии / © pexels.com

Причина проста — пыль, кухонные испарения, солнечный свет и жесткая вода постепенно изменяют структуру ткани.

Однако существует простой народный способ, который использовали еще наши бабушки — отбеливание тюля с помощью меловой воды. Метод не нуждается в агрессивной химии, но помогает вернуть ткани белье и легкость.

Почему тюль желтеет и тускнеет

Тюль — деликатная ткань, которая легко впитывает загрязнение. Частые причины потери белого цвета:

  • накопление пыли и грязи;

  • влияние кухонного жира и пара;

  • частая стирка при неправильной температуре;

  • жесткая вода с высоким содержанием минералов;

  • продолжительное пребывание под солнцем.

С течением времени эти факторы делают ткань сероватой или желтой, и обычный стиральный порошок уже не справляется.

Старый лайфхак: отбеливание тюля меловой водой

Мел обладает способностью «впитывать» примеси и освещать ткань естественным способом. Именно поэтому ее использовали в качестве мягкого отбеливателя для деликатных вещей.

Метод прост: тюль замачивают в растворе мела, после чего ткань становится заметно светлее и свежее.

Как приготовить раствор для отбеливания

Ингредиенты:

  • 5–6 столовых ложек обычного белого мела;

  • 5 литров теплой воды.

Пошаговый рецепт:

  1. Измельчите мел до состояния порошка.

  2. Растворите ее в теплой воде.

  3. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

  4. Погрузите предварительно выстиранный тюль в раствор.

Как правильно замачивать тюль

Чтобы получить наилучший результат, важно соблюдать несколько правил:

  • замачивайте тюль на 2–3 часа;

  • периодически перемешивайте ткань в воде;

  • используйте только теплую, не горячую воду;

  • После замачивания хорошо прополощите тюль в чистой воде.

После процедуры тюль можно слегка постирать вручную или в щекотливом режиме.

Какой результат дает метод

После отбеливания меловой водой тюль:

  • становится заметно белее;

  • имеет более свежий и легкий вид;

  • теряет серый или желтый оттенок;

  • выглядит аккуратнее даже без глажки.

Особенно хорошо метод работает на тюле, который не слишком запущен и не имеет устаревших пятен.

Альтернативные народные способы

Если мела нет под рукой, можно использовать другие безопасные средства:

  • раствор соли для легкого осветления ткани;

  • сода для устранения запахов и желтизны;

  • хозяйственное мыло для базовой очистки.

Эти способы также помогают освежить тюль без брутальной химии.

Как сохранить белье тюлю надолго

Чтобы тюль дольше оставался белым:

  • стирайте его регулярно, не допуская сильного загрязнения;

  • избегайте высоких температур;

  • не сушите под прямым солнцем;

  • периодически используйте мягкие отбеливающие методы.

FAQ

Как отбелить тюль без химии в домашних условиях?

Самый простой способ — замочить тюль в растворе мела и теплой воды на несколько часов, после чего тщательно прополоскать.

Чем отбелить пожелтевший тюль?

Пожелтевший тюль можно осветить с помощью меловой воды, а также соды или соли в зависимости от степени загрязнения.

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Дата публикации
Количество просмотров
154
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