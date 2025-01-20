Как отбелить тюль от желтизны и серости: подручные средства для безупречного эффекта

Обидно, но со временем тюль теряет свой первозданный белоснежный цвет, поскольку на нем оседает пыль, а на кухонных занавесках добавляется проблема желтых пятен от жира. И не все профессиональные средства для стирки и удаления пятен могут справиться со своей задачей, чтобы вернуть первозданную белизну тюлю. Однако есть два народных метода, которые справятся даже с въедливой грязью и жиром и вернут занавескам идеальный белоснежный цвет. Рассказываем, как быстро отбелить тюль от желтизны и серости с помощью подручных средств.

Как отбелить тюль: лучший метод для безупречного эффекта

Когда не было химических средств для стирки, наши бабушки и мамы пользовались содой и аспирином. Эти копеечные средства не только помогают избавиться от желтых пятен, но и возвращают занавескам их первозданную белизну.

Вот что нужно сделать. Сначала хорошо вытряхните тюль, чтобы избавиться от пыли, затем положите в барабан. Бросьте туда 2-3 таблетки аспирина. В отсек засыпьте порошок и две столовые ложки обыкновенной пищевой соды. Тюль лучше стирать в режиме "Деликатная стирка". После завершения цикла вы не узнаете своего тюля, он будет белоснежным, словно только что из магазина.

Как отбелить кухонный тюль от желтизни с помощью перекиси водорода и нашатыря

Чтобы избавиться от жирных пятен и желтизны из занавесок, нужно приготовить отбеливающее средство из нашатыря и перекиси. Эти аптечные средства на отлично справятся со своей задачей. Смешайте три столовых ложки перекиси водорода и две столовых ложки нашатыря. Разведите эту смесь в десяти литрах теплой воды и замочите грязные занавески на полтора часа.

После замачивания тюль хорошо прополощите, отожмите и высушите, стирать не нужно. Однако следует учитывать, что такой метод отбеливания подходит только для тюля из хлопка и органзы.

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