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Как отбелить ванну, как очистить от желтизны домашними способами

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1337
Время на прочтение
3 мин
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Как отбелить ванну, как очистить от желтизны домашними способами

Как отбелить ванну.

Как очистить ванну от желтизны, грязи, как почистить чугунную ванну, отмыть эмалированную, отбелить акриловою.

Из-за постоянного использования ванны, жесткой воды, которая течет из кранов, со временем на ней могут появляться желтые пятна, пятна извести ржавчины и другие загрязнения.

Для удаления пятен и грязи можно использовать разные средства бытовой химии из магазина, но не меньший эффект имеют и «народные методы».

Для безопасного отбеливания следует учитывать материал, из которого сделана ванна.

Как отбелить чугунную или стальную ванну

Ванну из чугуна, равно как и стальную желательно после каждого использования мыть обычной водой и протирать губкой, а раз в неделю проводить генеральную очистку.

Отбелить такую ванну можно следующими домашними средствами:

  • Размельченное хозяйственное мыло смешайте с содой и водой, нанесите смесь на 15 минут, после чего потрите и смойте.
  • Хорошо можно отбелить старую чугунную ванну от ржавчины перекисью с нашатырем. Смешайте в равных пропорциях эти ингредиенты и натрите ими стенки ванны. Оставить на пол часа или дольше, если ванна очень старая. Протрите губкой и хорошо промойте водой.
  • Подобным образом можно очистить ванну смесью из поваренной соли и скипидара. Смешайте 40 мл скипидара и 100 г поваренной соли, нанесите на загрязненные участки, слегка потрите, оставьте на 20 минут и смойте водой.
  • Разведите лимонную кислоту в воде, разбрызгайте раствор по поверхности ванны. Оставьте хотя бы на час. Смыть губкой и большим количеством воды. Этим способом можно очистить даже самую убитую ванную. Вместо лимонной кислоты отбелить ванну можно уксусом.
  • Отбелить ванну можно следующим образом – наполните ванну водой, влейте 500 мл белизны и оставьте на несколько часов. После спуска воды хорошо протрите все края. Хлорка разъест налет и ржавчину, а также отбелит пожелтевшие места. Этот метод хоть и эффективен, но не очень полезен для здоровья из-за испарения паров хлорки.

Как отбелить эмалированную ванну.

Для очищения эмалированных ванн можно использовать щелочные средства, но без кислоты.

  • Эмалированную ванночку можно почистить обычной пищевой содой. Разбавить соду с водой до густой консистенции, нанести по всей поверхности, потереть и смыть.
  • Стиральный порошок или чистящий порошок также поможет избавиться от загрязнений на эмалированной ванне. Его нужно втереть в места загрязнений, равно как и в других случаях оставить на 10 минут и смыть водой. Следует избегать использования стирального порошка на абразивных частях ванны, чтобы предотвратить повреждение ее поверхности.

Как отбелить акриловую ванну.

Ванны с акриловой поверхностью наиболее чувствительны к средствам очистки, для таких поверхностей нельзя использовать абразивные вещества и материалы. Чтобы почистить акриловую ванну:

  • Нанесите на смоченную водой соду ванну, оставьте на 20 минут. После этого нанесите уксус поверх слоя с содой. Оставьте еще на 30-40 минут и смойте водой.
  • Возьмите кусок белой ткани, смочите уксусом и поместите на место с ржавчиной или известковым налетом на 30 минут. Смойте водой и потрите губкой.
  • Разведите лимонную кислоту в воде и нанесите на проблемные участки. Оставьте на 10-15 минут и смойте.
  • Акриловую ванну можно также отмыть следующим образом – наполните акриловую ванну немного теплой водой. Добавить пачку лимонной кислоты или 1,5 литра уксуса. Оставить все на ночь, но не больше чем на 12 часов. Утром слить воду и смыть чистой водой.

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Дата публикации
Просмотры
1337
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