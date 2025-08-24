ТСН в социальных сетях

Как отчистить грязную микроволновку одной таблеткой: не нужно тереть, 5 минут — и она будет блестеть

Быстро отчистить микроволновку от жира и неприятных запахов можно с помощью обычных средств, которые есть в каждом доме.

Вера Хмельницкая
Как быстро отчистить микроволновку

Как быстро отчистить микроволновку

Микроволновая печь — незаменимая помощница на кухне, но со временем она накапливает жир, брызги пищи и неприятный запах. Это не только неэстетично, но и опасно, потому что в остатках пищи активно размножаются бактерии. К счастью, существуют простые и безопасные способы вернуть микроволновке чистоту без длительной чистки.

Как почистить микроволновку с помощью таблетки для посудомоечной машины

Этот метод особенно ценится хозяйками в Великобритании и США.

  • Возьмите одну таблетку без красителей и ароматизаторов.

  • Положите ее в глубокую миску, которую можно ставить в СВЧ-печь.

  • Залейте горячей водой и размешайте до полного растворения.

  • Поставьте миску в микроволновку и включите ее на среднюю мощность на 4-5 минут.

  • После завершения цикла оставьте дверцу закрытой еще на 5 минут — пара размягчит всю грязь.

  • Осторожно извлеките миску, а стенки микроволновки протрите влажной губкой.

  • Жир и засохшие пятна легко отойдут, а ваша помощница будет как новая.

Как можно еще отчистить микроволновку за несколько минут без усилий

  • Лимон и вода. Разрежьте пополам лимон, выжмите сок в миску с водой и бросьте туда кожуру. Запустите печку на 3-4 минутки. Пара с лимонным ароматом размягчит грязь и уберет неприятные запахи.

  • Уксус. В миску налейте полстакана уксуса и полстакана воды. Включите микроволновку на 5 минут, дайте печи остыть и протрите стенки салфеткой. Уксус отлично растворяет жир и дезинфицирует поверхность.

  • Сода. Насыпьте 2 столовых ложки пищевой соды в воду. Поставьте миску во внутрь и прогрейте 3-4 минуты. Сода хорошо нейтрализует запахи и помогает чистить пятна.

  • Мокрое полотенце. Смочите кухонное полотенце и положите его в микроволновку. Включите устройство на 2 минуты. Пар от ткани размягчит загрязнения, и их легко будет стереть.

Полезные советы по уходу за микроволновкой

  • Чистите печь как минимум раз в неделю, даже если она еще не грязная.

  • Всегда накрывайте пищу специальной крышкой для СВЧ-печи — это уменьшит количество брызг.

  • После каждого использования оставляйте дверцу открытой на несколько минут для проветривания.

