Как отчистить грязную микроволновку одной таблеткой: не нужно тереть, 5 минут — и она будет блестеть
Быстро отчистить микроволновку от жира и неприятных запахов можно с помощью обычных средств, которые есть в каждом доме.
Микроволновая печь — незаменимая помощница на кухне, но со временем она накапливает жир, брызги пищи и неприятный запах. Это не только неэстетично, но и опасно, потому что в остатках пищи активно размножаются бактерии. К счастью, существуют простые и безопасные способы вернуть микроволновке чистоту без длительной чистки.
Как почистить микроволновку с помощью таблетки для посудомоечной машины
Этот метод особенно ценится хозяйками в Великобритании и США.
Возьмите одну таблетку без красителей и ароматизаторов.
Положите ее в глубокую миску, которую можно ставить в СВЧ-печь.
Залейте горячей водой и размешайте до полного растворения.
Поставьте миску в микроволновку и включите ее на среднюю мощность на 4-5 минут.
После завершения цикла оставьте дверцу закрытой еще на 5 минут — пара размягчит всю грязь.
Осторожно извлеките миску, а стенки микроволновки протрите влажной губкой.
Жир и засохшие пятна легко отойдут, а ваша помощница будет как новая.
Как можно еще отчистить микроволновку за несколько минут без усилий
Лимон и вода. Разрежьте пополам лимон, выжмите сок в миску с водой и бросьте туда кожуру. Запустите печку на 3-4 минутки. Пара с лимонным ароматом размягчит грязь и уберет неприятные запахи.
Уксус. В миску налейте полстакана уксуса и полстакана воды. Включите микроволновку на 5 минут, дайте печи остыть и протрите стенки салфеткой. Уксус отлично растворяет жир и дезинфицирует поверхность.
Сода. Насыпьте 2 столовых ложки пищевой соды в воду. Поставьте миску во внутрь и прогрейте 3-4 минуты. Сода хорошо нейтрализует запахи и помогает чистить пятна.
Мокрое полотенце. Смочите кухонное полотенце и положите его в микроволновку. Включите устройство на 2 минуты. Пар от ткани размягчит загрязнения, и их легко будет стереть.
Полезные советы по уходу за микроволновкой
Чистите печь как минимум раз в неделю, даже если она еще не грязная.
Всегда накрывайте пищу специальной крышкой для СВЧ-печи — это уменьшит количество брызг.
После каждого использования оставляйте дверцу открытой на несколько минут для проветривания.