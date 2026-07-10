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Как отчистить решетку духовки от жира и нагара без химии
Чистка решеток духовки не должна быть сложной и не требует агрессивных спреев и дорогостоящих средств.
Чистящие средства стоят денег, порой немалых, кроме того, содержат «химию». Итак, отмываем решетки духовки от нагара быстро, дешево и безвредно по советам специалистов.
Необходимые средства
Щетка для чистки, губка или стальная вата являются лучшими средствами для удаления стойких, припеченных остатков пищи и жирных пятен при чистке решеток духовки. Кроме того, понадобятся перчатки для уборки, чтобы защитить руки.
Также сода для стирки, кислородный отбеливатель и моющее средство для посуды.
Моечный раствор
Для этого вам нужно смешать от ½ до 1 чашки стиральной соды с ¼ чашки кислородного отбеливателя и добавить каплю моющего средства для посуды. В этом растворе оставьте решетку на несколько часов.
Раньше мы писали о том, как легко почистить большие подушки и одеяла и вернуть им свежесть через несколько минут. Больше об этом читайте в новости.