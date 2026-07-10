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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Как отчистить решетку духовки от жира и нагара без химии

Чистка решеток духовки не должна быть сложной и не требует агрессивных спреев и дорогостоящих средств.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Со временем на решетках духовки или гриля накапливаются жир, копоть или нагар

Со временем на решетках духовки или гриля накапливаются жир, копоть или нагар / © Credits

Чистящие средства стоят денег, порой немалых, кроме того, содержат «химию». Итак, отмываем решетки духовки от нагара быстро, дешево и безвредно по советам специалистов.

Необходимые средства

Щетка для чистки, губка или стальная вата являются лучшими средствами для удаления стойких, припеченных остатков пищи и жирных пятен при чистке решеток духовки. Кроме того, понадобятся перчатки для уборки, чтобы защитить руки.

Также сода для стирки, кислородный отбеливатель и моющее средство для посуды.

Моечный раствор

Для этого вам нужно смешать от ½ до 1 чашки стиральной соды с ¼ чашки кислородного отбеливателя и добавить каплю моющего средства для посуды. В этом растворе оставьте решетку на несколько часов.

Раньше мы писали о том, как легко почистить большие подушки и одеяла и вернуть им свежесть через несколько минут. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
17
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