Как отчистить сковороду от нагара и жира снаружи и внутри: давний, эффективный лайфхак

Как очистить сковороду от нагара и жира с обеих сторон

Любая хозяйка хотя бы раз в жизни пыталась очистить сковороду от жира и нагара, которая образуется во время приготовления пищи и знает, что это не всегда удается сделать – отчистить сковороду до блеска. сковороду.

Рассказываем о лайфгаке, который поможет решить проблему с нагаром и жиром на старых сковородах.

Как отчистить сковороду от нагара и жира снаружи и внутри

Находим большую кастрюлю с широким дном или ведро, чтобы поместилась туда загрязненная сковорода.

Наливаем туда воды, чтобы вода полностью покрыла грязную сковородку.

Воду нагреваем. Натираем в воду на большой стороне терки два куска хозяйственного мыла, перемешиваем.

Туда же всыпаем примерно 150 г соды и бутылку силикатного канцелярского клея.

Когда вода закипела и все ингредиенты растворились, уменьшаем огонь и опускаем сковороду в ведро. Желательно, чтобы сковорода была покрыта полностью мыльным составом.

Держим в растворе сковороду 10-15 минут, пока нагар не отстанет. Достаем «замазуру» и моем под проточной водой.