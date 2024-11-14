Как отчистить ванну от желтизны, налета и ржавчины: даже старая сантехника будет сиять, как новая

Белая ванна – это мечта каждой хозяйки, есть несколько простых подручных средств, которые помогут воплотить эту мечту в жизнь.
Со временем первозданный цвет исчезает, на ванне появляются налет, желтизна и ржавчина. Не стоит спешить тратиться на дорогие профессиональные гели или порошки, ванну можно сделать белой с помощью подручных средств. Рассказываем, как быстро избавиться от всех видов загрязнений на ванне в домашних условиях.
Как отчистить ванну от желтизны, налета и ржавчины: действенные методы
- Пищевая сода. Вымойте ванну и подготовьте пасту: смешайте 3 столовых ложки соды и 2 столовых ложки воды, натрите этой смесью ванну. Через 20 минут смойте средство, если загрязнения были не слишком устаревшими, ваша ванна снова станет белой.
- Белизна. Этим методом пользовались еще наши бабушки, когда не было профессиональних моющих средств, белизной чистили все. Так как средство крайне вредно для кожи рук, обязательно нужно использовать перчатки и избегать попадания в глаза. Сначала хорошо помойте ванну, затем нанесите белизну на поверхность и подождите пол часа. Затем тщательно смойте средство теплой водой, и ваша ванна будет сиять, как будто только из магазина.
- Перекись и нашатырный спирт. Это еще один прекрасный метод для того, чтобы ванная сияла чистотой. Смешайте перекись и спирт в соотношении 1:3, хорошо натрите все поверхности, требующие отбеливания. Через пол часа тщательно вымойте ванную теплой водой. Такое средство отлично справится с грязью, налетом и желтизной.
- Средство от ржавчины. Возьмите 100 г пищевой соды и 50 г воды, этой смесью натрите те места, где есть следы от ржавчины. Через пол часа, когда отработает паста, смажьте обработанные места губкой, смоченной в уксусе. Образующаяся в большом количестве пена очистит все следы ржавчины и налета, даже старая ванна станет, как новая.
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