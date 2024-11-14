Как отчистить ванну от желтизны, налета и ржавчины: даже старая сантехника будет сиять, как новая

Белая ванна – это мечта каждой хозяйки, есть несколько простых подручных средств, которые помогут воплотить эту мечту в жизнь.

Со временем первозданный цвет исчезает, на ванне появляются налет, желтизна и ржавчина. Не стоит спешить тратиться на дорогие профессиональные гели или порошки, ванну можно сделать белой с помощью подручных средств. Рассказываем, как быстро избавиться от всех видов загрязнений на ванне в домашних условиях.

Как отчистить ванну от желтизны, налета и ржавчины: действенные методы

Пищевая сода. Вымойте ванну и подготовьте пасту: смешайте 3 столовых ложки соды и 2 столовых ложки воды, натрите этой смесью ванну. Через 20 минут смойте средство, если загрязнения были не слишком устаревшими, ваша ванна снова станет белой.

Вымойте ванну и подготовьте пасту: смешайте 3 столовых ложки соды и 2 столовых ложки воды, натрите этой смесью ванну. Через 20 минут смойте средство, если загрязнения были не слишком устаревшими, ваша ванна снова станет белой. Белизна. Этим методом пользовались еще наши бабушки, когда не было профессиональних моющих средств, белизной чистили все. Так как средство крайне вредно для кожи рук, обязательно нужно использовать перчатки и избегать попадания в глаза. Сначала хорошо помойте ванну, затем нанесите белизну на поверхность и подождите пол часа. Затем тщательно смойте средство теплой водой, и ваша ванна будет сиять, как будто только из магазина.

Этим методом пользовались еще наши бабушки, когда не было профессиональних моющих средств, белизной чистили все. Так как средство крайне вредно для кожи рук, обязательно нужно использовать перчатки и избегать попадания в глаза. Сначала хорошо помойте ванну, затем нанесите белизну на поверхность и подождите пол часа. Затем тщательно смойте средство теплой водой, и ваша ванна будет сиять, как будто только из магазина. Перекись и нашатырный спирт. Это еще один прекрасный метод для того, чтобы ванная сияла чистотой. Смешайте перекись и спирт в соотношении 1:3, хорошо натрите все поверхности, требующие отбеливания. Через пол часа тщательно вымойте ванную теплой водой. Такое средство отлично справится с грязью, налетом и желтизной.

Это еще один прекрасный метод для того, чтобы ванная сияла чистотой. Смешайте перекись и спирт в соотношении 1:3, хорошо натрите все поверхности, требующие отбеливания. Через пол часа тщательно вымойте ванную теплой водой. Такое средство отлично справится с грязью, налетом и желтизной. Средство от ржавчины. Возьмите 100 г пищевой соды и 50 г воды, этой смесью натрите те места, где есть следы от ржавчины. Через пол часа, когда отработает паста, смажьте обработанные места губкой, смоченной в уксусе. Образующаяся в большом количестве пена очистит все следы ржавчины и налета, даже старая ванна станет, как новая.

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