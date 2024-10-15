Как открутить винтовую крышку на банке в считанные секунды: лайфгак с TikTok

Все гораздо проще, чем вам кажется.

Пожалуй, каждый сталкивался с проблемой отручения крышки на банке. Хотя как сильно вы бы ни старались, а открыть банку все равно не удается? Не беда.

В TikTok показали необычный трюк, который поможет справиться с винтовой крышкой в считанные секунды.

Сначала трюк опубликовал в соцсетях пользователь Mr Clever Mind. А потом лайфхак проверил шеф-повар Анатолий Добровольский. Видео в Сети уже собрало более 4,6 млн. просмотров и тысячу комментариев.

Как открутить винтовую крышку за считанные секунды / Фото: Freepik

Как легко открутить крышку из банки

Как убеждает автор видео, не обязательно изо всех сил пытаться открыть винтовую крышку. Для этого достаточно сжать руки в замок и нижними частями ладоней нажать по ее бокам.

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