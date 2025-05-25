Как открыть банку с тоской крышкой: три лучших метода, которые реально работают

Как легко открыть банку с тугой крышкой / © Фото из открытых источников

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Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда крышка, словно намертво приклеивается к банке с консервацией, ее невозможно открыть. Однако есть несколько хитрых приемов, которые помогут быстро и легко справиться с ситуацией.

Почему очень часто плохо открываются банки

Все достаточно просто: когда закрывают банки, внутри создается вакуум — давление становится ниже, чем снаружи. Поэтому крышка присасывается и держится, словно приклеенная. Это очень хорошо для длительного хранения, ведь во внутрь не попадают бактерии, поэтому консервация не портится. Однако когда начинаешь открывать банку, здесь могут быть проблемы.

Многие используют для открывания ножи, полотенца или просят кого-то помочь. Но что делать, если ни один из этих методов не работает и некого попросить о помощи? На самом деле есть несколько трюков, которые реально помогают быстро справиться с ситуацией без нервов и надрыва.

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Как легко открыть банку с тугой крышкой: лучшие способы, о которых почти никто не знает

Горячая вода. Об этом пишет ресурс Ukr.Media. Надо поставить банку в раковину крышкой вниз и включить горячую воду. Через 15–30 секунд металл немного расширяется — и все, крышка откручивается без труда, никакой боли в руках не будет. Попробуйте этот метод — и забудете о «тугих банках» навсегда.

Резиновые перчатки. Надо просто надеть резиновые перчатки и взяться за крышку, сцепление будет гораздо лучше, поэтому крышка легко откроется.

Ударить краем крышки о деревянную дощечку. Здесь следует быть очень осторожными, чтобы не разбить банку и не пораниться. Надо чуть-чуть наклонить банку и стукнуть краем крышки о деревянную поверхность. Один точный удар поможет сломать вакуум внутри и крышку можно будет быстро снять.