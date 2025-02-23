Как открыть дверцу стиральной машинки, если ее заклинило после стирки: самые легкие способы

Ситуация, когда после стирки дверца стиральной машинки остается заблокированной, может вызвать стресс, однако не стоит паниковать. Ведь есть несколько простых способов решить эту проблему.
Как открыть дверцу стиральной машинки, если ее заклинило после стирки
- Отключите стиралку от электросети и подождите 5-10 минут. Затем осторожно нажмите на дверцу и попробуйте открыть ее. Иногда блокировка снимается сама по себе после выключения питания.
- Используйте шнурок. Если дверца не открывается, возьмите шнурок и аккуратно протяните его между корпусом машинкы и дверцей так, чтобы середина оказалась напротив замка. Теперь потяните за оба конца в бока – это поможет разблокировать замок.
- Попытайтесь разблокировать замок вручную. Надо взять отвертку и плоскогубцы. Отключите машинку, перекройте воду и снимите верхнюю крышку прибора. Затем найдите механизм блокировки с внутренней стороны дверцы. Нащупайте крючок блокировки, подцепите его плоскогубцами и попытайтесь сдвинуть, одновременно потянув за дверцу.
- Когда нужно вызвать мастера. Если перечисленные способы не помогли или у вас вообще нет опыта работы с бытовыми приборами, лучше вызвать мастера. Поскольку самостоятельное вмешательство в механизм устройства может привести к серьезной поломке.
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