Как открыть стиральную машину, если дверца заклинила: простая и понятная инструкция

Что делать, если дверца стиральной машины не открывается / © Фото из открытых источников

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Если дверца стиральной машины не открывается после стирки, не стоит отчаиваться. Есть несколько вариантов их открытия.

Если после стирки дверь остается заблокированной, сначала выключите стиральную машину из сети. Затем подождите примерно 10 минут и попробуйте снова их открыть. Во многих случаях дверь самостоятельно разблокируется.

Если же этого не произошло, можно попытаться применить физическую силу. Для этого следует использовать шнурок: протяните его между корпусом стиральной машины и дверцей так, чтобы его середина оказалась напротив замка, удерживающего дверь. Потянув за концы веревки в разные стороны, вы должны разблокировать механизм.

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Можно также попробовать открыть дверцу с помощью инструментов. Сначала необходимо отключить стиральную машину от электричества, выключить подачу воды и снять верхнюю крышку. Затем внутри нужно найти механизм, блокирующий дверцу, и нажать на закрывающий их крючок.

Если же открыть дверцу не удается или вы не уверены в своих силах, чтобы не усугубить ситуацию, лучше сразу обратиться к специалисту. Это позволит не только выяснить причину блокировки, но и, если проблема серьезна, произвести необходимый ремонт стиральной машины.