Как отличить черемшу от чемерицы, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким

Как отличить черемшу от чемерицы

Черемшу (Allium ursinum) часто называют медвежьим чесноком. Ее ценят высокое содержание витаминов и используют в салатах, супах и песто. Однако рядом с ней часто растет смертельно опасная «двойница» — чемерица, иногда называемая кукольником или «мертвым чесноком». Поскольку на ранних стадиях жизни они выглядят достаточно похоже, люди их часто путают, что приводит к роковым последствиям.

О рисках и правилах безопасности предупреждает Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Недавно во Львове был зафиксирован случай тяжелого отравления после употребления зелени, приобретенной на рынке. Люди ошибочно приняли чемерицу за съедобную черемшу. После потребления салата пострадавших госпитализировали, однако состояние одного из них стало критическим — мужчина скончался. Причиной смерти стал именно «мертвый чеснок», попавший в блюдо.

Как черемшу от чемерицы: главные признаки

Главная причина путаницы — внешнее сходство и тот факт, что оба растения имеют широкие зеленые листья, которые появляются одновременно. Чтобы не «облажаться», проверяйте каждый лист по следующим признакам:

Запах (важнейшая проверка). Черемша имеет яркий чесночно-луковый аромат, если потереть листок или стебель между пальцами. Чемерица не имеет такого запаха — только аромат травы или сырой земли. Если пахнет чесноком — это черемша, если нет — это ядовито.

Форма и структура листьев. Листочки черемши тонкие, гладкие, эластичные и продолговатые. Каждый листок растет отдельно на своем собственном «черешке» непосредственно из почвы. Листья чемерицы шире, плотнее, часто с заметными складками или выраженными жилками; оно выглядит более «жестким» и значительно более грубым на ощупь.

Черемша

Расположение листьев на стебле. В черемше каждый лист имеет отдельную ножку. В чемерице листья формируют общий центральный стебель, обертывая его слоями, что напоминает структуру кукурузы.

Среда роста. Черемша часто образует большие заросли в тени под деревьями. Чемерица же может расти не только в лесах, но и на лугах, во влажных местах и на краю леса. Это важная дополнительная подсказка, но лучше не полагаться только на среду, поскольку растения часто растут вперемешку.

Чемерица

Корневая система. Черемша растет из небольшой продолговатой луковицы. Чемерица имеет толстое корневище с многочисленными тонкими корешками.

Чем опасна чемерица: симптомы и риски

Чемерица содержит сильные токсины (в частности алкалоид вератрин), которые поражают сердечно-сосудистую и нервную систему. Следует помнить, что отравление возникает даже после термической обработки — токсины не разрушаются при варке. Яд может проникать не только через желудок, но и через кожу или слизистые. Даже одного случайно срезанного листа достаточно для смертельной интоксикации.

Симптомы отравления:

сильная тошнота, рвота, боль в животе и диарея;

головокружение, судороги, нарушение зрения и сердечный ритм;

резкое падение давления и замедление сердцебиения;

в тяжелых случаях — остановка сердца или паралич дыхания.

Первая помощь и безопасность при отравлении чемерицей

Специфического противоядия не существует. В случае появления симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сообщив о вероятном отравлении чемерицей. До приезда врачей следует промыть желудок (выпить много воды и вызвать рвоту) и принять сорбенты. Категорически запрещено употреблять алкоголь или молоко — это лишь ускоряет всасывание токсинов.

Поскольку черемша занесена в Красную книгу Украины, ее сбор в лесах запрещен. Единственный гарантированный способ избежать отравления — отказаться от сбора и покупки дикорастущей зелени. Лучший способ — вырастить ее собственноручно на участке.