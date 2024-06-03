Как отличить хорошие крабовые палочки от плохих: на первом месте должен быть один ингредиент

Нутрициолог рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы выбрать действительно качественные крабовые палочки.

Пять основных параметров, на которые следует обратить внимание, когда приобретаете в магазине крабовые палочки, назвала в своем Instagram нутрициолог Людмила Матишинец.

Важнейшим ингредиентом, который должен стоять первым в составе продукта, является сурими. Это рыбный фарш, который получают путем переработки белого мяса рыбы (обычно щепы или минтая). Он помогает создать текстуру и вкус крабовых палочек.

Сурими имеет несколько важных свойств. Он придает крабовым палочкам волокнистую и нежную структуру, чем-то напоминающую мясо краба. Благодаря хорошо подобранным ароматизаторам сурими отличается "крабовым" вкусом. А еще в нем содержится высококачественный белок, делающий продукт питательным.

Также важно выбирать продукт в вакуумной упаковке. Оно помогает избежать попадания воздуха, что сокращает срок годности палочек.

Качественные крабовые палочки имеют белый цвет. Если на продукте видны серые или желтые пятна, существует высокая вероятность, что продукт несвежий или некачественный. Такого лучше не брать.

При нажатии крабовая палочка высокого качества будет легко трескаться, но полностью не сломается. Если она сразу ломается, в продукте слишком много крахмала, что указывает на плохое качество.

А еще крабовые палочки должны легко резаться, при этом оставаясь целыми и упругими.

Нутрициологи также подчеркнула, что не нужно демонизировать крабовые палочки или бояться добавлять их в свой рацион. Важно подобрать действительно качественный продукт, а еще не производить его основой ежедневного меню.

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