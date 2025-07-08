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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Как отличить китайскую гречку от украинской еще в магазине: обратите внимание на три важных нюанса

На полках магазинов продается не только гречка, выращенная на полях Украины. Все чаще туда попадает импортная крупа, в частности китайская, которую подают под видом “отечественной”.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как отличить китайскую гречку от украинской

Как отличить китайскую гречку от украинской / © Pixabay

Если рассматривать такую крупу более внимательно, то можно заметить характерные отличия.

Как отличить китайскую гречку от украинской

Размер и форма

Гречка, выращенная в Украине, отличается правильной трехгранной формой и четкими ребрами. Обычно ее размер одинаков и достаточно велик. Китайская гречка более округлая, она имеет нечеткие края, бывает неоднородной и значительно меньше с виду.

Цвет

Отечественный продукт имеет кремовый или светло-коричневый оттенок. Здесь все зависит от метода обжаривания. А вот китайская гречка зачастую темно-коричневая. Это указывает на неправильное хранение или чрезмерную термическую обработку.

Запах во время приготовления

Во время варки украинская гречка распространяет приятный аромат, который мы все хорошо помним с детства.

Почему китайская гречка вреднее

В китайской гречке содержится больше рутина. Это природное вещество, отвечающее за эластичность сосудов. Она очень полезна для здоровья в умеренном количестве, но ее избыток вредит. В частности, рутин может вызвать головные боли, аллергические реакции и расстройства пищеварения.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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