Как отличить китайскую гречку от украинской еще в магазине: обратите внимание на три важных нюанса

Как отличить китайскую гречку от украинской / © Pixabay

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Если рассматривать такую крупу более внимательно, то можно заметить характерные отличия.

Как отличить китайскую гречку от украинской

Размер и форма

Гречка, выращенная в Украине, отличается правильной трехгранной формой и четкими ребрами. Обычно ее размер одинаков и достаточно велик. Китайская гречка более округлая, она имеет нечеткие края, бывает неоднородной и значительно меньше с виду.

Цвет

Отечественный продукт имеет кремовый или светло-коричневый оттенок. Здесь все зависит от метода обжаривания. А вот китайская гречка зачастую темно-коричневая. Это указывает на неправильное хранение или чрезмерную термическую обработку.

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Запах во время приготовления

Во время варки украинская гречка распространяет приятный аромат, который мы все хорошо помним с детства.

Почему китайская гречка вреднее

В китайской гречке содержится больше рутина. Это природное вещество, отвечающее за эластичность сосудов. Она очень полезна для здоровья в умеренном количестве, но ее избыток вредит. В частности, рутин может вызвать головные боли, аллергические реакции и расстройства пищеварения.