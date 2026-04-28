Как отличить настоящее мороженое

Вопрос качества летних десертов становится все более актуальным, ведь за привлекательной упаковкой не всегда скрывается натуральный состав. Недавно в Сети приобрел популярность простой, но эффективный метод проверки мороженого на наличие настоящего молочного белка. Как рассказывает издание «УНИАН», блогер под ником nutriellaa провела собственный эксперимент с продукцией пяти известных украинских марок, чтобы выяснить, кто из производителей действительно использует молоко.

Как проходил эксперимент: уксус как индикатор качества

Для тестирования было выбрано пять образцов мороженого, часто встречающихся на полках супермаркетов:

«Розумний вибір»;

«Мілаша» (безлактозное);

«Хрещатик»;

«Київський пломбір»;

«Малюкам».

Суть метода состоит в химической реакции белка на кислоту. В стаканах с теплой водой растворили по ложке каждого вида десерта и добавили уксус. В качественном продукте под действием уксусной кислоты молочный белок должен свернуться, образуя характерные хлопья или «крупу».

Результаты оказались неоднородными. Четыре образца — «Малюкам», «Київський пломбір», «Хрещатик» и «Мілаша» — успешно прошли тест, продемонстрировав сворачивание белка. Это подтверждает наличие молочного компонента в составе.

Вместо этого образец от торговой марки «Розумний вибір» показал совсем другую реакцию. Вместо ожидаемых хлопьев в стакане образовалась только густая пена. По словам блогера, это свидетельствует о критически низком содержании молока или его полном отсутствии в этом продукте.

Тест на таяние: как обнаружить пальмовое масло

Кроме химической реакции, была проведена визуальная оценка таяния мороженого на тарелках. Этот метод помогает распознать наличие дешевых растительных жиров, ведь натуральный пломбир тает медленно, постепенно превращаясь в однородную кремовую массу. Продукт с растительными жирами быстро теряет форму, растекается и выделяет водянистую жидкость с пенистой структурой.

Лучший результат на этом этапе показало мороженое «Малюкам» — оно практически не выделило воду, что подтверждает его высокое качество. Образцы «Хрещатик», «Київський пломбір» и «Мілаша» показали средний результат. Худшие показатели снова были у марки «Розумний вибір», где отделилось больше всего водянистой жидкости.

Главный ориентир для покупателя: маркировка ДСТУ

Хотя домашние эксперименты наглядны, самым надежным способом проверки остается изучение упаковки. В Украине действуют государственные стандарты, по номерам которых можно мгновенно определить состав продукта в магазине:

ДСТУ 4733:2007 — это знак высочайшего качества. Такая маркировка гарантирует, что мороженое изготовлено исключительно на основе натурального молока или сливок. Использование каких-либо растительных жиров по этому стандарту строго запрещено.

ДСТУ 4735:2007 — этот стандарт допускает замену молочного жира растительным, в том числе пальмовым маслом. Такой десерт формально не может считаться настоящим молочным мороженым.

Таким образом, для получения настоящего гастрономического удовольствия и пользы эксперты советуют выбирать продукт с маркировкой 4733 и избегать десертов, которые при таянии превращаются в пенистую воду.

