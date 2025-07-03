Как отличить настоящее сливочное масло от подделки еще в магазине: 4 самые главные признака

Внимательно читайте этикетку. Сначала нужно проверить состав. В настоящем сливочном масле должен быть только один основной ингредиент — пастеризованные сливки. Допускается добавление соли, но никаких «растительных жиров», «жировых компонентов» или «эмульгаторов» в натуральном продукте не должно быть. Также обращайте внимание на жирность, настоящее масло имеет жирность не менее 72,5%. Если на упаковке указано 60%, 50% или ниже — это спред или маргарин.

Проверьте название продукта. В случае с маслом название имеет важное значение. Если вы видите на упаковке надписи типа «масляный продукт», «сливочный вкус» или «масло крестьянское» без уточнения ДСТУ, это уже сигнал тревоги. Настоящее масло имеет маркировку под названием «Масло сливочное» согласно государственному стандарту ДСТУ 4399:2005. Если этого обозначения нет, вероятно, вы имеете дело с подделкой.

Цена не может быть слишком низкой. Качественное сливочное масло не может стоить дешево, ведь его изготовление — это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Если цена продукта значительно ниже средней рыночной, есть шанс, что перед вами спред или маргарин. Ведь для получения 1 килограмма настоящего сливочного масла требуется около 20 литров молока.