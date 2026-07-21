Как отличить настоящий шоколад от фальсификата: пять самых главных признаков

Как выбрать качественный шоколад / © www.freepik.com/free-photo

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На полках магазинов можно найти десятки видов шоколада, но далеко не каждая плитка действительно качественная. Некоторые производители заменяют дорогое какао-масло дешевыми растительными жирами, добавляют избыточное количество ароматизаторов, красителей и сахара. В результате покупатель получает сладкую плитку, которая только снаружи напоминает шоколад. Эксперты рекомендуют обращать внимание на несколько важных деталей, которые помогут отличить натуральный продукт от фальсификата еще до приобретения.

Внимательно прочтите состав

Прежде всего, на что стоит посмотреть — список ингредиентов. В качественном шоколаде основными составляющими должны быть:

какао-масса;

какао-масло;

сахар;

при необходимости — сухое молоко (для молочного шоколада);

натуральный лецитин как эмульгатор.

Если среди первых компонентов указаны пальмовое, кокосовое или другие растительные масла вместо какао-масла, такой продукт уже нельзя считать классическим шоколадом. Чем короче и понятнее состав, тем выше вероятность, что перед вами качественный продукт.

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Обратите внимание на процент какао

Содержимое какао много говорит о вкусе и качестве шоколада. Специалисты рекомендуют выбирать:

черный шоколад — от 70% какао;

темный — не менее 50%;

молочный — от 25–35%.

Если производитель вообще не указывает на процент какао, это может свидетельствовать о невысоком качестве продукта.

Осмотрите поверхность плитки

Качественный шоколад имеет ровную, гладкую и немного блестящую поверхность без трещин, пузырьков или белых пятен.

Небольшой беловатый налет не всегда означает, что шоколад испортился. Часто он появляется из-за неправильного хранения или перепадов температуры, когда на поверхность выходит какао-масло или сахар.

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Однако если плитка тусклая, крошится или имеет неравномерный цвет, лучше отказаться от покупки.

Послушайте, как ломается шоколад

Настоящий шоколад имеет характерный сухой и четкий хруст. Плитка ломается ровно, без крышки, а место разлома остается гладким.

Если шоколад гнется, напоминает пластилин или сильно крошится, это может свидетельствовать об использовании заменителей какао-масла или нарушении технологии производства.

Вкус и аромат не должны быть резкими

Натуральный шоколад обладает приятным насыщенным ароматом какао без резких посторонних запахов.

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После кусочка качественного шоколада во рту постепенно раскрываются разные вкусовые оттенки — от легких фруктовых до ореховых или карамельных, в зависимости от сорта какао-бобов.

Если же чувствуется лишь чрезмерная сладость, искусственный аромат ванилина или жирный вкус, это может быть признаком использования дешевого сырья.

Почему какао-масло так важно

Именно натуральное какао-масло делает шоколад нежным и позволяет ему буквально таять во рту.

Оно начинает плавиться приблизительно при температуре человеческого тела, поэтому настоящий шоколад быстро становится мягким, но не оставляет неприятной жирной пленки.

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Если после дегустации на губах и языке остается ощущение воска или жира, это может свидетельствовать об использовании дешевых заменителей.

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