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Как отличить настоящий соевый соус от подделки еще в магазине: об этом нужно знать каждому
Соевый соус уже давно стал для украинцев обычным ингредиентом многих блюд. Но недобросовестные изготовители продают некачественный продукт. Поэтому следует обращать внимание на некоторые признаки, указывающие на то, что перед вами подделка, а не настоящий соус.
Рассказываем, как отличить настоящий соевый соус от подделки и выбрать действительно качественный продукт.
Как отличить настоящий соевый соус от подделки: полезные советы
Потрясите бутылку. Об этом лайфгаке пишет ресурс «Новости.LIVE». Чтобы проверить качество соевого соуса, достаточно встряхнуть бутылку и посмотреть, как реагирует жидкость. Продукт будет качественным, если на поверхности появятся пузырьки и не будут пропадать несколько секунд. Пена из пузырьков означает, что жидкость имеет высокую концентрацию сои и длительную ферментацию, поэтому продукт высокого качества. Если соус разбавлен водой, он не будет пениться или пузырьки будут исчезать с поверхности сразу.
Состав. Настоящий соевый соус имеет очень короткий состав: вода, соевые бобы, пшеница, соль. Возможное добавление закваски или ферментов — это нормально. Если же в составе уксус, красители, усилители вкуса (например, глутамат натрия), сахар или консерванты, это, скорее всего, искусственная подделка или химический суррогат.
Цвет и консистенция. Качественный соевый соус имеет прозрачную, темно-коричневую или янтарную жидкость, без осадка или мути. Если соус слишком темный, как кофе или чернила, или слишком редкий, как вода, это признак дешевых заменителей, иногда даже просто подкрашенной воды.
Естественный аромат. У натурального соевого соуса приятный, глубокий аромат с легкими нотками ферментации — немного сладковатый, немного хлебный или ореховый. В искусственном продукте запах будет резким, соленым, может иметь аромат жженого сахара или даже клея. Такой продукт лучше не покупать.