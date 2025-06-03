Как отличить настоящий соевый соус от подделки еще в магазине: об этом нужно знать каждому

Рассказываем, как отличить настоящий соевый соус от подделки и выбрать действительно качественный продукт.

Потрясите бутылку. Об этом лайфгаке пишет ресурс «Новости.LIVE». Чтобы проверить качество соевого соуса, достаточно встряхнуть бутылку и посмотреть, как реагирует жидкость. Продукт будет качественным, если на поверхности появятся пузырьки и не будут пропадать несколько секунд. Пена из пузырьков означает, что жидкость имеет высокую концентрацию сои и длительную ферментацию, поэтому продукт высокого качества. Если соус разбавлен водой, он не будет пениться или пузырьки будут исчезать с поверхности сразу.

Состав. Настоящий соевый соус имеет очень короткий состав: вода, соевые бобы, пшеница, соль. Возможное добавление закваски или ферментов — это нормально. Если же в составе уксус, красители, усилители вкуса (например, глутамат натрия), сахар или консерванты, это, скорее всего, искусственная подделка или химический суррогат.

Цвет и консистенция. Качественный соевый соус имеет прозрачную, темно-коричневую или янтарную жидкость, без осадка или мути. Если соус слишком темный, как кофе или чернила, или слишком редкий, как вода, это признак дешевых заменителей, иногда даже просто подкрашенной воды.