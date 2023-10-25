Как отличить настоящую колбасу от подделки: признаки и подсказки для идеального выбора

Колбаса – это вкусный и популярный продукт, который наверняка есть в холодильнике каждой украинской семьи. Впрочем, порой можно прогадать с выбором и купить некачественную колбасу или фальсификат.

На сегодняшний день производители и продавцы предлагают множество видов колбасных изделий на любой вкус. Но как не прогадать и выбрать настоящую и вкусную колбасу? Ведь этот продукт не из дешевых и не хочется выбрасывать средства на ветер. Рассказываем, как отличить фальсификат от настоящей колбасы по нескольким подсказкам, чтобы вы смогли сделать правильный и вкусный выбор.

Из чего делают колбасу

По стандарту качества колбаса - это продукт, основная часть которого состоит из мяса, специй и вкусовых добавок. Но не все так просто, потому что с развитием технологий появилась возможность подделывать колбасу. Имитация продукта может содержать разнообразное сырье, а мясом там и не пахнет. То есть колбаса, которая должна содержать только мясо, соль и специи, может иметь крахмал, соевый белок и т.д.

По государственному стандарту есть четкое распределение колбас на сорта, классификация зависит от количества мяса, содержащегося в колбасе. Например, колбасы высшего сорта должны содержать 100% мясного сырья, из которого 50% мяса должно быть также высшего сорта. Поэтому она самая дорогая.

А в магазинах или на рынках нередко можно встретить колбасу, которая значительно ниже цены мяса, поэтому здесь возникает вопрос о качестве продукта. Ведь никто из производителей не будет работать себе в убыток. Просто колбаса, манящая низкой ценой, — это продукт с совокупностью жирного сырья, эмульгаторами и стабилизаторами, приправленными ароматическими добавками и красителями. В такие колбасы часто добавляют манную и рисовую крупу, кристаллическую глюкозу, ароматизаторы мяса и другие составляющие, о которых никто не слышал.

Особого вреда такой продукт здоровью не нанесет, поскольку там содержится крупа, например. Но и толку от него никакой не будет, потому что в этой колбасе практически нет мяса. Поэтому с фальсификатом о полезном и сбалансированном питании можно забыть.

Как выбрать настоящую колбасу и не ошибиться

Есть несколько отличительных признаков настоящей полезной колбасы, по которым вы сможете выбрать натуральный и вкусный продукт.

Внимательно читайте состав продукта. Настоящая колбаса содержит мясо: свинину, говядину или курицу. Также в нем содержатся сало, специи и другие натуральные составляющие. В сфальсифицированном продукте может находиться большое количество добавок, искусственных ароматизаторов и консервантов.

Настоящая колбаса содержит мясо: свинину, говядину или курицу. Также в нем содержатся сало, специи и другие натуральные составляющие. В сфальсифицированном продукте может находиться большое количество добавок, искусственных ароматизаторов и консервантов. Как выглядит настоящая колбаса. Свежий продукт выглядит аппетитно, с красивой текстурой и многослойным составом. Ее поверхность гладкая, без имеющихся дефектов, а цвет варьируется от светло-розового до темно-красного или коричневого. Это зависит от технологии приготовления продукта и мяса, из которого изготовлена колбаса. Если нарезать настоящую колбасу, у нее будут визуально четкие отделенные слои мяса и жира.

Свежий продукт выглядит аппетитно, с красивой текстурой и многослойным составом. Ее поверхность гладкая, без имеющихся дефектов, а цвет варьируется от светло-розового до темно-красного или коричневого. Это зависит от технологии приготовления продукта и мяса, из которого изготовлена колбаса. Если нарезать настоящую колбасу, у нее будут визуально четкие отделенные слои мяса и жира. Запах колбасы. Настоящая колбаса будет иметь характерный вкус и аромат мяса и специй, входящих в ее состав. Фальсификат, напротив, будет обладать искусственными посторонними запахами. Аромат настоящей колбасы можно ощутить даже на расстоянии.

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