Как отличить настоящую украинскую гречку от китайской: признаки, на которые нужно обращать внимание

Как понять, что гречка украинская, а не китайская / © krasota.ck.ua

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Хотя китайцы сами почти не едят гречку, они активно экспортируют ее в другие страны, в том числе в Украину. Но иностранный продукт имеет серьезные отличия от украинской гречневой крупы как по качеству, так и по пользе. Вот как отличить украинскую гречку от китайской, чтобы не купить крупу, которая может навредить здоровью. Об этом пишет ресурс «Конкурент».

Как отличить украинскую гречку от китайской: на что нужно обращать внимание

Форма и размер крупы. Украинская гречка имеет правильную трехгранную форму с четкими ребрами, ее зерно обычно больше и имеет одинаковую форму. Китайская гречка по форме более округлая, с нечеткими краями, значительно более мелкая и неоднородная. Цвет крупы. Продукт отечественного производителя обычно имеет светло-коричневый или кремовый оттенок в зависимости от метода обжаривания. Китайская крупа часто имеет темно-коричневый цвет, что указывает на чрезмерную термическую обработку или неправильное хранение. Запах во время варки. Украинская гречка обладает приятным ароматом, хорошо знаком с детства. Китайская гречка может пахнуть горелым или химией. Это говорит о том, что продукт может быть обработан химикатами. Содержимое рутина. Рутин — это природное вещество, которое содержится в гречке и влияет на эластичность сосудов. В умеренном количестве он очень полезен для здоровья. В китайской гречке содержание рутина в несколько раз выше. Избыток этого соединения может вызвать аллергические реакции, головные боли и расстройства пищеварения.