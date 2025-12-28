Как отличить натуральную икру: совет эксперта относительно вкуса и простой тест

Красная икра / © pixabay.com

Некачественная икра просто растворяется и имеет грубый рыбный привкус.

Об этом в эфире «Киев24» рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко, объясняя, как проверить натуральность икры.

«Надо залить икру горячей водой, если это натуральная белковая икра, то раствор будет мутный, потому что белок будет вот такой молочный, мутный цвет иметь. Если это желатиновое, альгиновое, другое вещество, то оно просто будет растворяться и сверху будет плавать слой жира, бульона, который есть внутри икры», — объяснила эксперт.

По словам Елены Сидоренко, вкус основное, надо понимать, что у икры он нежный, невыраженный фактически такой вкус, чуть-чуть рыбный. А у искусственной просто рыбный довольно грубый вкус, отмечает она.

Эксперт также советует покупать икру именно в стеклянной таре, поскольку «жестяная банка — кот в мешке».

Ранее ТСН.ua писал о красной икре на новогоднем столе: как подавать, с какими продуктами и напитками совмещать.