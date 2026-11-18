Мандарины. / © Pexels

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С началом сезона мандаринов эти цитрусовые становятся одними из самых популярных фруктов на прилавках магазинов. Однако не каждая яркая и с виду спелая мандаринка оказывается сладкой. Иногда под красивой оранжевой шкуркой скрывается кислая мякоть, а вместо сочных частиц попадаются плоды с большим количеством косточек.

На что обращать внимание в магазине и почему даже спелые с виду фрукты могут быть кислыми — читайте на ТСН.ua.

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Чтобы не ошибиться с выбором, стоит знать несколько простых уловок. Есть определенные признаки, по которым можно приблизительно определить сладость мандаринов, их спелость и сочность еще до покупки.

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Как отличить сладкие мандарины от кислых

При выборе мандаринов не следует ориентироваться на цвет. Насыщенный оттенок не всегда свидетельствует о сладости. Вкус цитрусовых зависит от сорта, условий выращивания и степени созревания.

Признаки, которые помогут выбрать более вкусные плоды:

обращайте внимание на вес

Возьмите мандарин в руку: спелый и сочный фрукт обычно кажется более тяжелым. Это свидетельствует о достаточном содержании сока. Если плод слишком легок, он может быть сухим или долго сохраняться после уборки.

оцените шкурку

У сладких мандаринов кожица часто легко отделяется от мякоти, хотя этот признак зависит от сорта. Она должна быть упругой, без больших морщинок, трещин и темных пятен. Слишком сухая или сморщенная поверхность может свидетельствовать о потере влаги.

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проверьте мягкость

Слегка нажмите на плод пальцами. Хороший мандарин должен быть упругим, но не слишком жестким. Если он каменист, это может являться признаком недостаточной спелости. Мягкие участки могут свидетельствовать о повреждении или порче.

понюхайте фрукт

Спелые мандарины обладают выраженным цитрусовым ароматом, который особенно хорошо чувствуется у плодоножки. Если запаха почти нет, фрукт может быть недостаточно ароматным. В то же время, сильный запах сам по себе не гарантирует сладкого вкуса.

осмотрите плодоножку

Если на мандарине остался небольшой хвостик, обратите внимание на его состояние. Свежая плодоножка и зеленоватые листья могут свидетельствовать о том, что фрукт недавно собрали. Однако их наличие не гарантирует сладости.

Как выбрать мандарины без косточек

Если не любите косточки, при покупке следует обращать внимание прежде всего на сорт. Ведь именно сортовые особенности в значительной степени определяют, будут ли у плода семена.

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В частности, часто почти бескостными бывают такие разновидности:

Клементин: одна из самых популярных разновидностей мандаринов, имеет сладкую сочную мякоть и мало косточек или совсем их не имеет.

сатсума: японская разновидность цитрусовых, отличающаяся нежной мякотью, легкой кислинкой и почти полным отсутствием косточек.

В то же время даже у сортов, обычно не имеющих косточек, иногда могут встречаться одиночные семена. Это зависит, в частности, от условий опыления.

Почему спелые мандарины кислые

Бывает, что мандарин имеет яркий оранжевый цвет, приятный аромат и легко чистится, но по вкусу оказывается кислым. Это не всегда означает, что фрукт недозрелый.

Есть несколько причин такой особенности. В частности, особенности сорта, ведь некоторые разновидности мандаринов от природы имеют больше органических кислот и меньше природных сахаров. Именно поэтому даже полностью спелые плоды могут быть кисловатыми.

Кроме того, на вкус фруктов влияет количество солнечного света, температура, полив и состав почвы. Если мандарины собрали до полного созревания, они могут иметь недостаточное количество сахаров и выраженную кислинку.

Напомним, мы писали о том, нужно ли снимать белые ниточки с мандаринов. Ведь кто-то считает их невкусными, а кто просто не любят их текстуру.

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