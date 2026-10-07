Как отмыть чашку от налёта чая и кофе: простое средство справится за 5 минут

Как отмыть чашку от налёта чая и кофе за 5 минут / © pexels.com

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Коричневый налет внутри любимой чашки может оставаться даже после мытья в посудомоечной машине. Впрочем, для его удаления не обязательно часами замачивать посуду или использовать агрессивные средства — справиться с пятнами может обычная пищевая сода.

Об этом сообщило издание Express.

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Характерные коричневые пятна на чашках появляются из-за танинов — соединений, содержащихся, в частности, в чае и кофе. Они могут застревать в мелких порах керамики, поэтому обычной мойки иногда бывает недостаточно.

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Соучредительница Creative Contessa Designs Мелисса советует использовать для удаления такого налета пищевую соду. Её нужно смешать с небольшим количеством воды до образования пасты, а затем обработать ею загрязнённую поверхность.

Для очистки достаточно насыпать в чашку одну-две чайные ложки соды, добавить немного теплой воды и перемешать. Полученную пасту примерно 30 секунд следует осторожно втирать в пятна тканью, после чего оставить примерно на пять минут.

Затем чашку можно вымыть обычным средством для мытья посуды. Если налет оказался особенно стойким, рекомендуется повторить процедуру или оставить содовую пасту на поверхности немного дольше.

Этот способ работает благодаря свойствам пищевой соды. Она обладает слабой щелочной реакцией, которая помогает ослабить связь загрязнения с поверхностью чашки. Кроме того, мелкие частицы соды действуют как мягкий абразив и помогают удалить размягченный налет.

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Чтобы пятна появлялись реже, чашки также рекомендуется мыть сразу после использования. После высыхания следы от напитков могут темнеть и сильнее прилипать к поверхности.

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