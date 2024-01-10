Как отмыть даже самый сложный жир на посуде: оригинальный лайфхак

Жир на посуде отмыть тяжелее всего. Часто даже самые лучшие моющие средства могут не справиться с этой задачей. Но есть один простой способ, который поможет вам отмыть даже липкий жир на тарелках.
Отмыть жир на кастрюлях, сковородках и тарелках можно даже без специальной химии. При этом вам не понадобится и губка для мытья посуды. Все, что нужно взять, это обычный чайный пакетик.
Для мытья посуды подойдет не только новый чайный пакетик, только из упаковки, но и уже использованный. То есть, если вы любите чаепитие, вам лучше запомнить такой необычный способ очищения посуды.
Дальше нужно всего лишь следовать простым шагам:
- Возьмите глубокую емкость, например миску, и наполните ее чистой теплой водой.
- Окуньте в жидкость все грязные тарелки и кастрюли, которые нужно помыть.
- Уложите в воду чайный пакетик и оставьте его на 15 минут.
- После этого просто слейте воду, а посуду ополосните.
Поверьте, вся кухонная утварь будет скрипеть от чистоты.
Если загрязнения очень серьезные, например, на тарелках есть въевшийся липкий жир, тогда стоит бросить в воду не один, а сразу два чайных пакетика.
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