Как отмыть даже самый сложный жир на посуде: оригинальный лайфхак

Жир на посуде отмыть тяжелее всего. Часто даже самые лучшие моющие средства могут не справиться с этой задачей. Но есть один простой способ, который поможет вам отмыть даже липкий жир на тарелках.

Отмыть жир на кастрюлях, сковородках и тарелках можно даже без специальной химии. При этом вам не понадобится и губка для мытья посуды. Все, что нужно взять, это обычный чайный пакетик.

Для мытья посуды подойдет не только новый чайный пакетик, только из упаковки, но и уже использованный. То есть, если вы любите чаепитие, вам лучше запомнить такой необычный способ очищения посуды.

Дальше нужно всего лишь следовать простым шагам:

Возьмите глубокую емкость, например миску, и наполните ее чистой теплой водой. Окуньте в жидкость все грязные тарелки и кастрюли, которые нужно помыть. Уложите в воду чайный пакетик и оставьте его на 15 минут. После этого просто слейте воду, а посуду ополосните.

Поверьте, вся кухонная утварь будет скрипеть от чистоты.

Если загрязнения очень серьезные, например, на тарелках есть въевшийся липкий жир, тогда стоит бросить в воду не один, а сразу два чайных пакетика.

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