Как убрать нагар из решетки газовой плиты / © Фото из открытых источников

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Многие хозяйки часто откладывают мойку чугунной решетки для газовой плиты на потом, потому что этот процесс кажется слишком неудобным, изнурительным и очень длительным.

Ведь толстый слой жира и устаревший нагар часто не подвергаются даже сильнейшей и дорогостоящей химии.

Впрочем, к счастью, существует один чрезвычайно простой и одновременно действенный метод, который поможет легко восстановить решетку ее первоначальную кристальную чистоту. Этот лайфгак одинаково эффективен как для чугунных, так и эмалированных решеток.

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Для быстрой и эффективной очистки чугунной или эмалированной решетки газовой плиты опытные хозяйки советуют использовать обычный нашатырный спирт (аммиак).

Процедура проста: решетку нужно положить в два больших мусорных пакета, влить около 50 мл аммиака и плотно завязать пакеты. Важно работать в перчатках и хорошо проветриваемом помещении из-за резкого и неприятного запаха средства.

Затем осторожно потрясите пакеты с решеткой, чтобы аммиак равномерно распределился, и переверните ее несколько раз.

По истечении времени выдержки решетку нужно достать из пакета и тщательно промыть под струей воды, используя губку или металлическую щетку. Благодаря этому простому методу нагар легко отстает большими кусками без всяких значительных усилий, а результат очистки поражает своей эффективностью.

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