Но даже старые загрязнения и неприятные запахи можно устранить простыми домашними средствами, которые не только экономны, но и безопасны для ткани. Существует один проверенный рецепт, который сделает ваш диван чистым и свежим, не тратя деньги на дорогие химикаты.

Чтобы почистить диван в домашних условиях, следуйте следующему алгоритму:

В 1 литре кипятка растворите 2 столовые ложки пищевой соды. Добавьте 4 столовых ложки перекиси водорода и тщательно перемешайте. Возьмите плоскую крышку, оберните ее полотенцем и закрепите резинкой на ручке. Опустите конструкцию в приготовленный раствор и чистьте диван так, словно используете щетку.

И все! Ваш диван теперь сияет чистотой, не имеет разводов и неприятного запаха. Этот простой раствор вместе с импровизированной щеткой способен даже убрать пятна и запахи кошачьей мочи — и при этом не нужно переплачивать за профессиональную химчистку.

Попробовав этот метод, вы убедитесь: домашняя уборка может быть легкой, быстрой и абсолютно безопасной для любимой мебели.