Духовка / © Credits

Духовка — одно из самых сложных мест для чистки, ведь накапливающиеся жир и грязь часто становятся настоящей проблемой. Однако не обязательно использовать агрессивные химические средства для того чтобы вернуть ей чистоту.

Очистка с помощью лимонов

Для этого способа понадобится 2–3 лимона, которые необходимо нарезать кусочками и положить в емкость, которую можно использовать в духовке, залив обычной водой. И эти лимоны нужно выпекать в разогретой духовке 30 минут.

После этого выключите духовку и оставьте дверцу закрытой, чтобы вода с лимоном остыла. Образующийся пар распарит остатки пищи и загрязнения.

Когда духовка и вода остынут до комфортной температуры, откройте дверцу и приступайте к чистке.

Уксус как эффективное средство для очищения духовки

Уксус — еще один отличный компонент, который в сочетании с содой образует мощную смесь для борьбы с загрязнениями. После того, как паста из соды будет нанесена на духовку, нужно распылить уксус по всем загрязненным участкам.

Реакция уксуса с содой создает пену, которая помогает отделить грязь от поверхности без использования агрессивных химических веществ. Уксус также обладает дезинфицирующими свойствами, поэтому после его использования ваша духовка будет не только чистой, но и свежей.

После того, как уксус подействует на загрязнение, можно использовать салфетки или губки для легкого вытирания.

Новости партнеров