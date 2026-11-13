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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как отмыть кухонные шкафчики от жира за 5 минут: поможет средство, которое есть в каждом доме

Липкий жир на кухонных шкафчиках не только портит их внешний вид, но и притягивает пыль и грязь. Оказывается, для очистки мебели достаточно одного обычного кухонного средства и нескольких минут.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как отмыть кухонные шкафчики от жира за 5 минут — простой способ

Как отмыть кухонные шкафчики от жира за 5 минут — простой способ / © pexels.com

На кухонных шкафчиках постепенно скапливается жир, который смешивается с пылью и образует липкий налет. Избавиться от загрязнений можно без дорогой бытовой химии — достаточно воспользоваться средством, которое найдется почти в каждом доме.

Об этом сообщило издание Express.

Во время приготовления пищи мелкие частицы жира вместе с паром распространяются по кухне и оседают на мебели. Со временем на дверцах шкафчиков образуется липкий налёт, который притягивает пыль и грязь. Даже если поверхности кажутся чистыми, на них может оставаться слой жира.

Эксперт по кухонному оборудованию компании Cut My Таня Кресси пояснила, что справиться с такими загрязнениями поможет обычное средство для мытья посуды. Оно предназначено для удаления жира и остатков масла, поэтому подходит и для очистки кухонных шкафчиков.

Как быстро отмыть кухонные шкафчики от жира

По словам специалистки, для уборки достаточно добавить небольшое количество мягкого средства для мытья посуды в тёплую воду. В готовом растворе нужно смочить мягкую тряпку или губку и тщательно протереть загрязнённые поверхности.

Особое внимание следует уделить ручкам и верхним частям дверец, где скапливаются жир и пыль. Если на мебели есть стойкие пятна, их следует удалять осторожно, не прилагая сильного давления.

Эксперт предостерегает от использования жестких губок, абразивных средств и агрессивных химических веществ. Они могут оставить царапины, повредить краску или привести к изменению цвета покрытия.

После очистки шкафчика необходимо протереть его чистой тканью, смоченной в тёплой воде, чтобы удалить остатки моющего средства, а затем вытереть насухо. Не стоит оставлять мебель мокрой, ведь влага может проникнуть через края и стыки, что со временем может привести к повреждениям.

Как отмечает издание, очистить кухонные шкафчики таким способом можно примерно за пять минут.

Кроме того, в издании советуют не забывать об уборке внутри шкафчиков. Особенно это актуально с наступлением холодов, когда вредители чаще проникают в дома, а остатки еды и крошки могут их привлекать.

Напомним, ранее мы сообщали, что обычный кусок алюминиевой фольги может сделать подметание более эффективным. Однако у этого необычного трюка есть свои нюансы, о которых стоит знать перед уборкой.

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