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Как отмыть москитную сетку прямо на окне без демонтажа и лишних хлопот: простые лайфхаки
Эксперты поделились эффективными методами сухой и влажной чистки москитных сеток без необходимости их демонтажа, что сэкономит время и обезопасит жителей многоэтажек.
Хотя защитная сетка эффективно останавливает пух, насекомых и грязь, именно поэтому она быстро забивается. Уже через месяц на нем образуется плотный налет из пыли и городского смога, что мешает проветриванию комнаты и угрожает здоровью жителей.
Мыть этот элемент окна обычно ленятся, считая процесс слишком медленным из-за необходимости демонтажа. Однако почистить сетку можно без лишних усилий прямо на окне. Это существенно экономит время и устраняет любую опасность, актуальную для владельцев квартир в многоэтажках, передает Newsyou.info.
Самый простой способ — воспользоваться пылесосом с насадкой-щеткой. Достаточно пройтись ею по сетке с обеих сторон, и большинство сухой пыли исчезнет. Чтобы мелкие дольки не разлетались, насадку держат в упор, а мощность всасывания выставляют среднюю. Такой метод идеален для регулярного ухода, когда загрязнение еще незначительно.
Когда пыль уже въелась, поможет влажная чистка. Возьмите губку или мягкую тряпку, смочите ее в теплой воде с каплей моющего средства и осторожно протрите сетку с обеих сторон. Еще более эффективный прием — использовать две влажные меламиновые губки с разных сторон одновременно или воспользоваться пульверизатором с мыльным раствором, а затем собрать грязь сухой салфеткой.
Для труднодоступных уголков и рамы пригодится старая зубная щетка или малярная кисточка, которыми удобно вычищать грязь из стыков. Если сетка сильно засалена, в раствор можно добавить немного уксуса — он растворяет жир и одновременно действует как антисептик. После влажной чистки сетку следует протереть досуха, чтобы на ней не осталось разводов.
Регулярный уход избавит от необходимости генеральных чисток: достаточно раз в две-три недели проходиться по сетке пылесосом или влажной тряпкой. Так она будет всегда оставаться чистой, хорошо пропускать свежий воздух и служить дольше. А несколько минут, потраченных на простое протирание, сохранят здоровье всей семьи и приятный вид ваших окон.
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