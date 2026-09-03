Как отмыть плитку на кухне от жира: простые способы для свежего и старого налета

Чем помыть плитку на кухне

Реклама

Кухонный фартук особенно быстро загрязняется у плиты. на плитке оседают мелкие капли жира, к которым впоследствии прилипает пыль. Если не убирать их регулярно, образуется липкий налет, который уже не удается стереть влажной обычной салфеткой.

Однако даже старый жир не следует сразу оттирать жесткой губкой или сильнодействующими средствами. Сначала его нужно размягчить, а уж потом убирать. Для большинства керамических поверхностей с этим справляются простейшие средства на кухне.

Реклама

Начните с средства для мытья посуды

Для обычной керамической плитки подойдет теплая вода с небольшим количеством моющего средства. Он содержит поверхностно активные вещества, которые помогают отделить жир от поверхности, чтобы его было легче смыть.

Реклама

Добавьте в теплую воду немного посуды, смочите мягкую губку или салфетку из микрофибры и протрите фартук. Если брызги подсохли, хорошо смочите их раствором и оставьте на несколько минут. После этого протрите плитку еще раз.

В конце смойте остатки моющего средства чистой водой и протрите поверхность досуха. На глянцевой плитке это поможет избежать разводов.

Как убрать старый слой жира

Если у плиты образовался плотный липкий налет, не пытайтесь соскоблить его ножом или металлической губкой. Так легко оставить царапины.

Сначала размягчите загрязнение теплой водой со средством для посуды. Если после этого толстый пласт жира не снимается губкой, можно осторожно воспользоваться пластиковым скребком. Держите его под маленьким углом и работайте без сильного нажима.

Реклама

Лучше несколько раз повторить очищение, постепенно снимая налет, чем пытаться убрать все за один раз сильным трением.

Когда поможет пищевая сода

Для стойких пятен на обычной керамической или керамогранитной плитке можно попробовать пищевую соду.

Смешайте небольшое количество соды с водой до образования густой пасты. Нанесите ее на загрязненный участок, немного подождите, затем осторожно протрите влажной мягкой губкой. Остатки соды тщательно смойте чистой водой.

Сода обладает легким абразивным действием, поэтому сильно тереть поверхность не нужно. Если плитка глянцевая, декоративная или имеет необычное покрытие, сначала проверьте способ на малозаметном участке.

Реклама

Смешивать соду с уксусом для усиления эффекта бессмысленно. При реакции кислота и сода в значительной степени нейтрализуют друг друга. Для жирного налета практичнее использовать соду по отдельности.

Как отмыть жир в швах

Межплиточные швы могут загрязняться быстрее гладкой поверхности, особенно если использована пористая цементная затирка.

Сначала нанесите на швы теплую воду со средством посуды и оставьте на несколько минут. Затем осторожно пройдитесь по небольшой щетке с не слишком жесткой щетиной и смойте загрязнение чистой водой.

Уксус и растворы других кислот для регулярной очистки цементных швов лучше не использовать, кислотные средства могут влиять на затирочные цементные материалы.

Чем не стоит оттирать плитку

Металлические губки, ножи, жесткие скребки и грубые абразивные порошки могут оставить царапины, особенно на глянцевой поверхности. Если загрязнение не отходит, лучше еще раз его размягчить, чем усиливать давление.

Не стоит без надобности использовать и нашатырный спирт. Для обычного кухонного жира достаточно простейших средств. Кроме того, аммиак категорически нельзя смешивать со хлорсодержащими средствами, вследствие химической реакции могут образовываться токсичные газы.

Уксус и лимонную кислоту тоже не следует считать универсальными очистителями кухонного фартука. Для удаления жира они не требуются, а некоторые материалы кислота способна повредить.

Если фартук сделан из натурального камня

Мрамору, известняку, травертину и другим видам натурального камня требуется более деликатный уход. Эксперты советуют использовать для таких поверхностей нейтральное средство камня или теплую воду с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды.

Особенно осторожно нужно обращаться с мрамором, известняком и травертином. Уксус, лимонный сок и другие кислоты могут вступать в реакцию с такими материалами и оставлять на поверхности тусклые протравленные пятна.

Поэтому перед использованием любого домашнего способа следует точно знать, из какого материала сделан фартук. То, что легко переносит обычная керамическая плитка, может испортить натуральный камень.

Новости партнеров