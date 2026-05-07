Как отмыть подоконники от желтых пятен — проще не бывает
Убрать пятна можно с помощью домашних рецептов.
Мытье окон кажется простым делом, но многие из нас часто сталкиваются с определенными трудностями.
Рассказываем, как очистить пластиковый подоконник от желтизны простыми средствами.
Средство для мытья посуды
Жидкость для мытья посуды отлично борется с жиром, желтыми пятнами, следами от горшков и другими загрязнениями. Щедро нанесите моющее средство на подоконник и распределите влажной губкой по всей поверхности. Должна образоваться густая пена. Оставьте на 10 минут.
Затем возьмите щетку и потрите подоконник, особое внимание уделяя загрязненным местам. Затем с помощью губки уберите пену, остатки средства смойте влажной салфеткой. При необходимости повторите процедуру 2-3 раза.
Перекись водорода
Перекись водорода хорошо удаляет сложные пятна, особенно жир. Средство подходит для уборки окон в кухне. Для очищения нанесите перекись на губку и тщательно протрите подоконник. Оставьте на 10 минут и протрите чистой тряпкой. После обработки перекисью обязательно проветрите комнату.
Сода
Сода — хороший вариант, как осветить старый подоконник и отмыть от желтых пятен, остатков клея, скотча и стройматериалов. Есть два способа применения соды.
1. Рассыпьте соду равномерно по подоконнику и протрите губкой, щедро смоченной в уксусе. Оставьте вспененный раствор на полчаса и промойте чистой тряпкой.
2. Смешайте поровную соду со стиральным порошком. Протрите подоконник влажной тряпкой и насыпьте на влажную поверхность смесь. Оставьте на два часа. Затем протрите поверхность щеткой.
