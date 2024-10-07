Как отмыть сковороду от нагара и жира: неожиданный работающий лайфгак

Наверняка нет такого человека, который пытался бы отмыть сковороду после длительного пользования от нагара и жира. Обычное моющее средство не помогает. Химические средства, которые могут помочь отчистить сковороду, часто очень агрессивны не только к загразнениям, но и к человеческому здоровью.

Предлагаем воспользоваться рецептом жидкости для чистки сковородок, который можно приготовить дома и который оказался удивительно эффективным. Эта смесь чистит сковороду от нагара и жира благодаря сочетанию кислотного растворителя, мягкого абразива и моющего средства.

Как отчистить сковороду от нагара и жира

Основой для приготовления жидкости для мытья сковородок является кока-кола. Нужно взять 0,5 бутылки кока-колы, добавить 2 столовых ложки зубной пасты и любой жидкости для мытья посуды. Не обязательно использовать ту зубную пасту, которой вы чистите зубы, можно взять самую дешевую.

Кока-кола является кислотным растворителем, кислота, которая есть в ее составе разрушает стойкие загрязнения, поэтому ее так часто используют против ржавчины. Зубная паста является мягким абразивом, а жидкость для посуды, как известно, способна расщепить жир.

Смесь нужно поместить в сосуд с крышкой, которую хорошо взболтайте, чтобы перемешать ингредиенты. Чтобы после открытия смесь не "выскочила", из-за того, что газы могут сильно подойти вверх, и половина содержимого просто выльется, подождите, пока вода осядет.

Нанесите смесь на сковороду, подождите несколько минут, а затем потрите скребком. Если нагар и жировые отложения не поддаются сразу, оставьте сковороду в растворе на 15 минут.

Жидкостью можно отмывать не только грязные сковородки, но и кастрюли, посуду, загрязнения, которые трудно удаляется обычными средствами.

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