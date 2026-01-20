Как отмыть унитаз: лайфхак, который поможет очистить его от налета

Как почистить унитаз

Поддержание идеальной чистоты в санузле часто превращается в настоящее испытание для хозяев. Каждая уборка напоминает лотерею: удастся ли на этот раз вернуть белье унитазу, или известковый налет окажется сильнее? Популярные гели часто лишь маскируют проблему приятным ароматом, стекая по стенкам слишком быстро.

Почему возникает стойкий налет и «камень» на унитазе

Главная причина потери блеска сантехники — состав водопроводной воды, насыщенной солями кальция и магния. Когда вода долгое время стоит в колене унитаза или высыхает на его стенках, эти соли образуют твердый осадок. Со временем он наслаивается, сочетается с мочевым камнем и превращается в сверхпрочную структуру, подобную бетону, которую обычные моющие средства просто не способны растворить.

Как очистить унитаз

Опытные хозяйки советуют использовать кислородный отбеливатель в гранулах или чистящие трубы на основе каустической соды. Для получения результата действительно понадобится лишь небольшая горсть активного вещества.

Пошаговая инструкция для радикальной очистки

Для того чтобы метод сработал максимально эффективно, следует придерживаться определенной последовательности действий:

Попытайтесь максимально снизить уровень воды в колене унитаза. Это можно сделать с помощью механического исчерпывания или резкой выливки ведра воды, что заставит сработать систему смыва.

Равномерно распределите гранулы по дну и тем участкам стен, где накопилось больше всего налета.

Добавьте немного горячей воды. Важно, чтобы его температура была в пределах 50-60 градусов. Избегайте кипятка, потому что от резкого перепада температур керамика может треснуть.

Ожидание результата. Оставьте средство на 20–30 минут. Характерное шипение будет свидетельствовать о том, что активное вещество начало разрушать структуру налета.

После завершения реакции тщательно пройдитесь поверхностью с помощью ершика и смойте воду.

Если вы хотите, чтобы унитаз оставался белым постоянно без еженедельного трения, можно воспользоваться еще одной бытовой хитростью. Таблетки для посудомоечной машины обладают превосходными отбеливающими и смягчающими свойствами. Если бросить одну такую таблетку непосредственно в бачок или в чашу унитаза на ночь, она будет постепенно растворяться, предотвращая появление нового осадка и поддерживая блеск сантехники в автоматическом режиме.