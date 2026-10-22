Как отмыть застарелый нагар со сковороды за 30 гривен: натуральный метод без агрессивной химии

Как отмыть сковороду от нагара

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Старая алюминиевая или металлическая сковорода, покрытая многолетним слоем запеченного жира, сажи и черного нагара, часто выглядит как безнадежная вещь, которую проще выбросить и заменить новой. Однако современная посуда стоит немало, а дорогие магазины от нагара выделяют едкие испарения и часто портят поверхность металла.

Существует бюджетный, экологичный и действенный способ вернуть старой посуде новый вид. Все необходимые компоненты можно приобрести в любом магазине за считанные гривны, а результат вываривания превосходит действие агрессивных бытовых средств.

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Необходимые ингредиенты и инструменты

Для приготовления очистного раствора понадобятся:

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Хозяйственное мыло (72%): 100 г (около половины стандартного бруска).

Пищевая сода: 250-300 г.

Горчичный порошок: 1 пачка (100 г).

Большая кастрюля или выварка. Объем должен быть таким, чтобы сковорода и его детали полностью погрузились в воду.

Пошаговая инструкция очистки

Перед началом вываривания из сковороды снимают деревянную или пластиковую ручку, открутив крепежный болт. Это позволяет качественно очистить места соединения, где обычно накапливается больше жира, а также обработать саму ручку отдельно.

Выварку наполняют водой и ставят на плиту. Хозяйственное мыло измельчают на мелкой или средней терке. В горячую воду последовательно добавляют мыло, пищевую соду и горчичный порошок, после чего жидкость тщательно перемешивают лопаткой. В результате взаимодействия составляющих образуется густая и активная пена.

В кипящую смесь полностью погружают сковороду, снятую ручку и крышку. Огонь убавляют до минимума, поддерживая слабое кипение в течение 30 минут. За это время можно наблюдать, как размягченный нагар начинает самостоятельно отслаиваться и хлопьями всплывать на поверхность.

После завершения вываривания посуду извлекают из раствора. Остатки грязи легко смываются под струей теплой воды с помощью обыкновенной поролоновой губки или мягкого скребка. После высыхания деталей прикручивают ручку на место.

После такой обработки даже заброшенная алюминиевая или металлическая посуда полностью освобождается от многолетнего слоя запеченного жира, восстанавливает свой первоначальный блеск и остается пригодным для использования еще в течение многих лет.

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