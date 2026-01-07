Как отмыть жир с кухонных шкафов: советы профессиональных клинеров

Уборка / © Фото из открытых источников

Даже в самых опрятных домах со временем появляется одна малозаметная, но устойчивая проблема — жирный налет на верхних кухонных шкафах. Во время ежедневного приготовления пищи горячий воздух, пар и микроскопические капли поднимаются вверх и оседают на мебели. Больше всего страдают именно верхние фасады, до которых редко доходят руки во время уборки.

Об этом пишет Radio Club.

Специалисты по клинингу предостерегают: попытка быстро избавиться от жира с помощью сильнодействующих средств может иметь обратный эффект. Агрессивная химия часто оставляет пятна, разводы или повреждает защитное покрытие фасадов.

Особенно уязвимы крашеные поверхности, глянец, ламинат и натуральное дерево. Именно поэтому важно выбирать способ очистки с учетом материала кухонной мебели.

Одним из самых универсальных вариантов остается обычное средство для мытья посуды. Оно разработано для борьбы с жиром и одновременно достаточно мягкое для большинства поверхностей. Несколько капель в теплой воде и микрофибра помогут убрать свежий налет без ущерба.

Если жир уже успел «въесться», специалисты советуют уксусный раствор, обязательно разбавленный водой. Его наносят на салфетку или с помощью пульверизатора, оставляют на несколько минут и аккуратно снимают загрязнение.

Для деликатной мебели подходит масляное мыло. Оно не только очищает, но и создает тонкий защитный слой, замедляющий повторное накопление жира.

Сода способна справиться с устаревшими пятнами, однако работает как лёгкий абразив. Именно поэтому ее не рекомендуют применять для глянцевых и лакированных фасадов. Использовать соду можно точечно, без сильного давления, и только после тестирования на малозаметном участке.

Как предотвратить повторное появление жира

Клинеры советуют не ждать, пока налет станет плотным. Регулярная поддерживающая уборка значительно упрощает уход за кухней. Для этого подходят универсальные растворы или домашние смеси из воды, несколько капель моющего средства и уксуса.

Средство лучше наносить не на мебель, а на салфетку, после чего протирать поверхность и вытирать насухо. Такой подход позволяет сохранять чистоту без липкости, разводов и повреждений.

Напомним, специалисты по уборке советуют мыть пол теплой водой температурой около 40–50°С. Горячая вода может деформировать покрытие, особенно линолеум, и оставить липкий слой, а холодная не справится со стойкой грязью.

Для дезинфекции вместо агрессивной «хлорки» клинеры рекомендуют использовать обычный столовый уксус, эффективно уничтожающий бактерии и безопасный для детей и животных.