Как оторвать бумагу от выпечки, не испортив при этом блюдо: простой трюк, чтобы исправить ситуацию

С этой неприятной ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый кулинар. Однако, не стоит паниковать. Выпечку все еще можно спасти, если поступать правильно.

Вместо того чтобы по кусочкам отдирать от теста пергаментную бумагу, чтобы насладиться вкусом выпечки, попробуйте один простой способ.

Прежде всего, попробуйте не паниковать, особенно если выпечку вы готовили на праздничный стол. От того, что пергамент прилип к ней, ее вкус хуже никак не станет. Но вернуть приятный внешний вид можно довольно быстро.

Чтобы спасти выпечку от надоедливого пергамента, следует его слегка намочить. Для этого переложите готовое блюдо в пергаментной бумаге на увлажненное полотенце и подождите несколько минут.

Уже за этот короткий промежуток времени пергаментная бумага легко отойдет от выпечки, не оставив после себя и следа.

Такой простой способ можно использовать для изделий из дрожжевого теста.

А вот если вы готовите выпечку из слоеного теста, то здесь лучше сначала охладить ее естественным путем, оставив в духовке на 10-15 минут. Как только она уже не будет горячей, пергамент с лёгкостью отойдет.

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