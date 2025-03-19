Как отправить посылку за границу Укрпочтой: простая пошаговая инструкция

С помощью Укрпочты украинцы могут посылать посылки не только по всей территории Украины, но и за границу. Доставка в другие страны занимает ориентировочно 14 дней.

Международные отправления можно оформить прямо через Интернет, не выходя из дома и без необходимости идти в почтовое отделение.

На официальном сайте Укрпочты отмечено, что компания является частью Всемирного почтового союза и имеет партнерские отношения со 192 национальными почтовыми операторами. Это позволяет ее клиентам отправлять посылки более чем в 660 тысяч отделений по всему миру, в более чем 230 странах и территориях.

Простая инструкция, как отправить посылку за границу Укрпочтой

Проверьте, разрешено ли пересылать ваши вложения, с помощью предоставленной ссылки. Выберите удобное для вас почтовое отделение для оформления отправки. В больших городах можно заказать курьера через онлайн-форму на сайте. Ознакомьтесь с таможенными правилами перед отправкой. Оформите посылку самостоятельно через мобильное приложение или личный кабинет. Если вы используете персональный кабинет, получите скидку 3% на EMS и посылки. После этого распечатайте необходимые документы. При оформлении посылки в отделении подготовьте следующую информацию для заполнения документов: ФИО, полный адрес, индекс и номер телефона отправителя; ФИО, полный адрес, индекс и номер телефона получателя; Полный адрес включает в себя страну, область (штат), город, улицу, номер дома и квартиры. После оформления произведите оплату услуги. Получив квитанцию с трек-номером, вы сможете отследить свою посылку через сайт, личный кабинет, мобильное приложение, чат-бота в мессенджере или позвонив в контакт-центр по номеру 0 800 300 545. Дополнительно проверьте, доступен ли треккинг для отправки в отправку.

Тарифы и подробную информацию можно найти по предоставленной ссылке.

"Если оформляете отправку в почтовом отделении, плата за внесение данных таможенной декларации в электронную систему будет составлять 1 доллар США за каждую отправку", — сообщают в Укрпочте.

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